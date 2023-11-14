تم تسمية أساتذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كمحققين في صندوق الابتكار لعام 2023 من قبل Pew Charitable Trusts

تم تكريم الأستاذين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جين وي لي ومايكل بيرنباوم كمحققين في صندوق الابتكار لعام 2023 من قبل مؤسسة بيو الخيرية. يسلط هذا التكريم المرموق الضوء على مساهماتهم في الأبحاث متعددة التخصصات في علم الأحياء البشري والأمراض.

جين وي لي، أستاذ مشارك في قسم الأحياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، متخصص في الفيزياء الحيوية ويركز على فهم كيفية تحسين البكتيريا لإنتاج البروتين. بالتعاون مع كاتسوهيكو موراكامي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ولاية بنسلفانيا، سوف يستكشفون علم الوراثة المعقد للبكتيريا الزرقاء. وعلى وجه التحديد، يهدفون إلى كشف آليات إنهاء النسخ، وهي خطوة حاسمة في تنظيم جينات البكتيريا الزرقاء التي لم يتم فهمها بالكامل. من خلال الجمع بين خبراتهم في تنظيم النسخ والبيولوجيا الهيكلية، يأمل لي وموراكامي في تطوير نموذج لإنهاء النسخ الميكروبي في البكتيريا الزرقاء. قد يساهم هذا البحث في أساليب علمية جديدة في دراسة البكتيريا الزرقاء، والخلايا النباتية المعززة لعملية التمثيل الضوئي، والمجموعات البكتيرية الأخرى.

يركز مايكل بيرنباوم، الأستاذ المشارك في الهندسة البيولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على التعرف المناعي في السرطان والالتهابات. بالتعاون مع دان ليتمان، أستاذ علم المناعة الجزيئية في جامعة نيويورك، يسعى بيرنباوم إلى توضيح السبب الجذري لمرض التهاب الأمعاء (IBD)، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على ملايين الأشخاص. ومن خلال دمج أبحاث ليتمان حول تأثير بكتيريا معينة على تطور الخلايا التائية مع خبرة بيرنباوم في ربط مستقبلات الخلايا التائية بمستضدات الخلايا التائية، يأملون في تحديد الميكروبات والمستضدات المحددة المسؤولة عن إثارة استجابات ضارة في القناة الهضمية. يمكن أن تؤدي جهودهم التعاونية إلى طرق علاجية جديدة لمرض التهاب الأمعاء، بما في ذلك العلاجات التي تستهدف الميكروبات المسببة للأمراض أو الخلايا التائية.

لدى Pew Charitable Trusts التزام طويل الأمد بدعم الأبحاث الرائدة في مختلف المجالات. ومع إطلاق صندوق الابتكار في عام 2017، يهدف مركز بيو إلى تعزيز التعاون العلمي بين خريجي برامج الطب الحيوي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. ومن خلال تكريم علماء مثل لي وبيرنباوم، يسعى مركز بيو إلى تسهيل الاكتشافات الرائدة التي سيكون لها تأثير دائم على الصحة والطب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو صندوق الابتكار؟

ج: صندوق الابتكار هو مبادرة من مؤسسة Pew Charitable Trusts تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين خريجي برامج الطب الحيوي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

س: ما هو محور بحث جين وي لي؟

ج: يركز Gene-Wei Li على فهم كيفية تحسين البكتيريا لإنتاج البروتين ومبادئ تصميم النسخ والترجمة ونضج الحمض النووي الريبي (RNA).

س: ما هو التركيز البحثي لمايكل بيرنباوم ودان ليتمان؟

ج: يتعاون مايكل بيرنباوم ودان ليتمان لتحديد الميكروبات والمستضدات المحددة المسؤولة عن إثارة استجابات ضارة في القناة الهضمية لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD).

س: كيف يدعم مركز بيو العلماء في بداية حياتهم المهنية؟

ج: قامت مؤسسة Pew Charitable Trusts بدعم أكثر من 1,000 عالم في بداية حياتهم المهنية من خلال برامجهم البحثية عالية المخاطر والمكافآت العالية عبر مختلف التخصصات.

س: ما أهمية البحث متعدد التخصصات؟

ج: تمكن الأبحاث متعددة التخصصات العلماء من التعامل مع المشكلات المعقدة من وجهات نظر متعددة، مما يؤدي إلى اكتشافات مبتكرة واختراقات محتملة.