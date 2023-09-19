اكتشاف الجينات يعزز فهم نمو شعر الجذور والبحث عن النترات في الأعشاب

حدد الباحثون في جامعة ولاية واشنطن جينًا يسمى "BUZZ" يلعب دورًا حاسمًا في نمو شعر الجذور في النباتات. الشعيرات الجذرية هي هياكل صغيرة تساعد النباتات على امتصاص الماء والمواد المغذية من التربة. إن اكتشاف هذا الجين لا يلقي الضوء على آليات نمو الجذور فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على تعزيز الإنتاج المستدام للمحاصيل.

وجد أن جين BUZZ ينظم نمو الجذور، سواء من حيث المعدل أو بدء الجذر الجانبي، استجابة لتركيز النترات في التربة. يعتبر النيتروجين عنصرًا غذائيًا أساسيًا لنمو النبات، وتعتبر النترات مصدرًا أساسيًا للنيتروجين. إن فهم كيفية عثور النباتات على النترات واستخدامها يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الزراعة وممارسات التسميد والاستدامة البيئية.

ومن المثير للاهتمام أن الجين BUZZ يتم التعبير عنه بمستويات منخفضة ولم يتم وصفه من قبل. وهذا جعل تحديد هويتها أمرًا صعبًا. ويُعتقد أن الجين محفوظ عبر أنواع مختلفة من الأعشاب، بما في ذلك المحاصيل المهمة مثل القمح والأرز والذرة والشعير. إن تعزيز قدرة هذه المحاصيل على العثور على النترات واستخدامها بشكل فعال يمكن أن يكون له تأثير عميق على إنتاج الغذاء العالمي.

ويتعمق الباحثون الآن بشكل أعمق في الآليات التي يتحكم فيها جين BUZZ. ومن خلال الكشف عن الوظائف المحددة لهذا الجين، يأملون في الكشف عن المزيد من الأفكار حول البحث عن النترات وتطوير نظام الجذر.

قاد الدراسة طلاب دكتوراه من مختبر جامعة ولاية واشنطن، إلى جانب متعاونين من مؤسسات أخرى. وتسلط النتائج الضوء على أهمية البحوث الأساسية في فهم العمليات البيولوجية الأساسية، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيقات عملية في تحسين المحاصيل واستدامتها.

مصادر:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: جين أساسي لنمو شعر الجذر بعد البدء ووسيط في بنية الجذر في Brachypodium distachyon، New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079