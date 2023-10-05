أداة أصغر لتعديل الجينات كريسبر تحمل وعدًا بمعالجة الاضطرابات الوراثية

قام العلماء بتطوير أداة كريسبر جديدة لتحرير الجينات، AsCas12f، وهي أصغر حجمًا وأكثر كفاءة من إنزيم Cas9 الشائع الاستخدام. يسمح الحجم الأصغر لـ AsCas12f بتعبئة أكثر كفاءة للفيروسات الحاملة، والتي يمكن بعد ذلك توصيلها إلى الخلايا الحية. يمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى تطبيقات أكثر إحكاما وفعالية لتحرير الجينوم لدى البشر.

أنشأ الباحثون مكتبة من طفرات AsCas12f المحتملة واختاروا الطفرات التي يمكنها هندسة إنزيم يتمتع بقدرة تحرير أكبر بعشر مرات من النسخة الأصلية. وقد تم بالفعل اختبار AsCas10f المُصمم هندسيًا بنجاح على الفئران، مما يُظهر نتائج واعدة للعلاجات المستقبلية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية.

استخدم الفريق المجهر الإلكتروني المبرد لتحليل AsCas12f وهندسة النسخة الجديدة. ومن خلال دراسة بنية الإنزيم، تمكنوا من تحديد واختيار الطفرات التي من شأنها تعزيز نشاط تحرير الجينوم.

إن أداة كريسبر-كاس9، أداة التحرير الجيني الأكثر شهرة، تعاني من قيود من حيث حجمها. للتغلب على هذا القيد، كان الباحثون يبحثون عن بروتين Cas أصغر يمكن تعبئته بكفاءة في الفيروسات المرتبطة بالغدة (AAVs) لتوصيلها إلى الخلايا. AAVs ليست ضارة للمرضى ولديها احتمالية أقل لإثارة الاستجابة المناعية.

Cas9، على الرغم من فعاليته، غالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة عند استخدامه للعلاج الجيني بسبب حجمه الكبير. إن تطوير إنزيم AsCas12f الأصغر يوفر حلاً لهذه المشكلة. ويسمح حجمه الصغير بتوصيل أكثر كفاءة ويمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية.

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– تعريف DNADNA: حمض الديوكسي ريبونوكلييك هو جزيء يتكون من شريطين طويلين من النيوكليوتيدات التي تحمل تعليمات وراثية للتطور والأداء والنمو والتكاثر.

– تعريف الفيروس: الفيروس هو عامل معدي صغير يتكون من مادة وراثية محاطة بطبقة بروتينية ويمكن أن يصيب مجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البشر.

– تعريف الأحماض الأمينية: الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تستخدم لبناء البروتينات. هناك 20 نوعًا من الأحماض الأمينية، ويحدد تسلسلها بنية البروتينات ووظيفتها.

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