رؤى جديدة في تطور المبيض كشفت عنها دراسة وراثية على الفئران

حقق علماء من معهد فرانسيس كريك وجامعة كوت دازور، إلى جانب فرق بحثية من فرنسا وسويسرا، تقدمًا كبيرًا في فهم التطور المبكر للمبيض في الفئران. حدد الباحثون الجين الرئيسي، المعروف باسم Wt1، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد تكوين المبايض.

عادة، تتطور لدى الفئران التي لديها كروموسومات XX مبايض، في حين أن الفئران التي تحتوي على كروموسومات XY تتطور إلى خصيتين. ويخضع هذا التحديد لنشاط جينات معينة، بما في ذلك جين Sry المعروف الموجود على كروموسوم Y. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن جينًا آخر، Wt1، يساهم أيضًا في هذه العملية.

ومن خلال التعديلات الجينية في الفئران، وجد العلماء أن غياب شكل محدد من بروتين WT1 (-KTS) منع تكوين كل من خلايا سيرتولي (المسؤولة عن تطور الخصيتين) والخلايا الحبيبية (المسؤولة عن تطور المبيضين) في كل من XX و الفئران XY. على العكس من ذلك، عندما أنتجت الفئران فقط شكل -KTS من البروتين، عوضت كمية متزايدة منه نقص أشكال البروتين الأخرى، مما أدى إلى انخفاض تعبير Sry وزيادة جينات تطور المبيض. ونتيجة لذلك، طورت الفئران XY التي لديها فائض من -KTS الغدد التناسلية الأنثوية، مما يسلط الضوء على الدور المحوري لهذا البروتين في تطور المبيض المبكر، بغض النظر عن نوع الكروموسوم.

تمتد أهمية هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من تأثيرها على فهم تطور المبيض لدى الفئران. تم ربط الطفرات في جين WT1 بمتلازمة فريزر لدى البشر، وهي حالة تؤثر على وظائف الكلى ونمو الغدد التناسلية. ومن المثير للدهشة أن الأفراد الذين لديهم كروموسومات XY المتأثرة بمتلازمة فريزر يتطور لديهم المبايض، على الرغم من أن هذه تتدهور قبل الولادة.

تسلط هذه النتائج الضوء على الآليات المعقدة الكامنة وراء تطور الغدد التناسلية وتضع الأساس لمزيد من البحث في فك رموز شبكات الجينات المشاركة في بدء تطور المبيض. علاوة على ذلك، فإن هذا الإنجاز له آثار تتجاوز البيولوجيا الإنجابية، ومن المحتمل أن يقدم رؤى حول تطور الكلى وسرطان الكلى.

أسئلة وأجوبة

س: ما أهمية الجين Wt1 في تطور المبيض؟

ج: تم تحديد الجين Wt1، وتحديداً متغير البروتين KTS، كعامل حاسم في تطور المبيض المبكر لدى الفئران. غيابه يمنع تكوين الخلايا المسؤولة عن تطور المبيضين، ويمكن أن يؤدي وجود فائض من بروتين -KTS إلى تطور الغدد التناسلية المبيضية حتى في الفئران التي لديها كروموسومات XY.

س: كيف يساهم هذا البحث في فهم التنمية البشرية؟

ج: ارتبطت الطفرات في جين WT1 بمتلازمة فريزر لدى البشر، وهي حالة تؤثر على وظائف الكلى ونمو الغدد التناسلية. ومن خلال دراسة دور Wt1 في نماذج الفئران، يكتسب الباحثون رؤى قيمة حول الآليات الوراثية الكامنة وراء تطور المبيض البشري.

س: هل لهذا الاكتشاف آثار تتجاوز علم الأحياء الإنجابي؟

ج: نعم، إلى جانب فهم تعقيدات تطور الغدد التناسلية، يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار على مجالات أخرى مثل نمو الكلى وسرطان الكلى. قد توفر دراسة Wt1 رؤى قيمة حول هذه الأنظمة أيضًا.

(المصدر: معهد فرانسيس كريك)