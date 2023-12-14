دش نيزك الجوزاء: حدث سماوي مبهر

ملخص: من المقرر أن يصل زخة شهب الجوزاء المرتقبة إلى ذروتها الليلة، مما يوفر لمراقبي النجوم عرضًا مذهلاً في سماء الليل. على عكس زخات الشهب الأخرى، تتشكل الجوزاءات من الحطام الذي خلفه كويكب يسمى 3200 فايثون. ويساهم هذا التكوين الفريد في كثافته، حيث يصبح الدش أكثر حيوية كل عام. ومن المتوقع أن تصل الذروة عند الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش، وأفضل وقت للمشاهدة هو بين منتصف الليل وحتى الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي. وبينما سيكون الدش مرئيًا في جميع أنحاء العالم، فمن المرجح أن يقدم نصف الكرة الشمالي أفضل تجربة. بالنسبة لأولئك غير القادرين على مراقبته مباشرة، ستقوم شبكات التلسكوب مثل Slooh وVirtual Telescope Project ببث الحدث مباشرة على قنواتهم على YouTube. بمتوسط ​​سرعة يبلغ 35 كيلومترًا في الثانية، تشتهر أحجار الجوزاء بمظهرها السريع ويمكنها إنتاج ما يصل إلى 120 نيزكًا في الساعة. للاستمتاع بتألق الدش بشكل كامل، يوصى بإيجاد موقع بعيد عن التلوث الضوئي. تذكر أن تمنح عينيك حوالي 30 دقيقة للتكيف مع الظلام للحصول على رؤية مثالية للنيزك. لذا، استعد لتنبهر بزخات شهب الجوزاء هذا العام وتتعجب من مشهد الطبيعة السماوي.

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متى وأين تشاهد: سيصل زخة شهب الجوزاء إلى ذروتها في الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش. أفضل وقت للمشاهدة هو بين منتصف الليل والثانية صباحًا بالتوقيت المحلي. يوفر نصف الكرة الشمالي الظروف المثالية لمراقبة الدش. المناطق ذات السماء الصافية ستوفر رؤية أفضل.

كيف تشاهد: يمكن لمراقبي السماء مشاهدة الدش مباشرة أو مشاهدة البث المباشر الذي تستضيفه شبكات التلسكوب مثل Slooh و Virtual Telescope Project. ابحث عن موقع بعيد عن التلوث الضوئي للحصول على أفضل تجربة.

العرض المبهر: ومن المعروف أن Geminids تنتج ما يصل إلى 120 نيزكًا في الساعة، مما يجعلها أقوى وابل لهذا العام. وتسافر هذه النيازك بسرعة مذهلة تبلغ 35 كيلومترًا في الثانية. تكون الخطوط مشرقة وبيضاء ولكن يمكن أن تظهر ألوانًا مختلفة اعتمادًا على التركيب الكيميائي للحطام.

استعد لمشاهدة زخات نيزك الجوزاء المذهلة وانغمس في عجائب الكون.