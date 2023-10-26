الكشف عن الباليه الكوني: اصطدام مجرة ​​عمره مليار سنة

تم التقاط ظاهرة كونية مذهلة من قبل علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي. في أعقاب اصطدام مجرة ​​حلزونية عمره مليار عام، شهدوا مشهدًا مذهلاً لشرائط دوامية من الغبار والغاز بين النجوم، تذكرنا بحلوى القطن التي تلتف بلطف حول النوى المندمجة للمجرات السلفية.

NGC 7727، المجرة الغريبة المعنية، تقع على بعد حوالي 90 مليون سنة ضوئية من مجرتنا درب التبانة في كوكبة الدلو. في أعماق هذه الفوضى السماوية، يوجد زوج من الثقوب السوداء الهائلة، التي تتحدى جاذبيتها الفهم. يتمتع أحد الثقوب السوداء العملاقة بكتلة مذهلة تبلغ 154 مليون مرة كتلة شمسنا، بينما يبلغ وزن رفيقه 6.3 مليون كتلة شمسية. ومن اللافت للنظر أن هذه الأجسام الضخمة تقع على بعد 1600 سنة ضوئية فقط، مما يمثل أقرب زوج معروف من الثقوب السوداء فائقة الكتلة إلى الأرض.

ويتوقع العلماء أنه على مدار الـ 250 مليون سنة القادمة، سوف تندمج هذه الثقوب السوداء العملاقة في نهاية المطاف، لتشكل ثقبًا أسودًا أكثر ضخامة. وسيخضع مصير NGC 7727 نفسه أيضًا إلى تحول جذري. ستستقر المجرة، المشتعلة حاليًا بالنجوم الشابة والحضانات النجمية النابضة بالحياة، تدريجيًا وتتحول إلى مجرة ​​إهليلجية تتكون في الغالب من نجوم أقدم مع الحد الأدنى من تكوين النجوم - وهي عملية بمثابة لمحة محتملة عن مستقبل مجرتنا درب التبانة وما جاورها. مجرة المرأة المسلسلة، من المقرر أن تندمج بعد مليارات السنين من الآن

تُظهر الصورة المذهلة التي تم التقاطها بواسطة مطياف جيميني متعدد الأجسام (GMOS) المثبت على جيميني ساوث قوة ودقة هذه التلسكوبات الحديثة، والتي تعد جزءًا من مرصد جيميني الدولي الذي يديره NOIRLab التابع لمؤسسة العلوم الوطنية. يقع التلسكوبان البصريان/الأشعة تحت الحمراء بقطر 8.1 متر في موقع استراتيجي على اثنين من أفضل مواقع المراقبة على الأرض، مما يوفر قدرات لا مثيل لها في كل من علم الفلك البصري والأشعة تحت الحمراء.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم تبعد NGC 7727 عن مجرة ​​درب التبانة؟



ج: تبعد NGC 7727 حوالي 90 مليون سنة ضوئية عن مجرتنا درب التبانة.

س: ما هي كتل الثقوب السوداء الهائلة في NGC 7727؟



ج: أحد الثقوب السوداء في NGC 7727 تبلغ كتلته 154 مليون كتلة شمسية، بينما تبلغ كتلة الآخر 6.3 مليون كتلة شمسية.

س: ما مدى المسافة بين الثقوب السوداء الهائلة في NGC 7727؟



ج: تقع الثقوب السوداء الهائلة في NGC 7727 على مسافة 1600 سنة ضوئية تقريبًا.

س: هل ستندمج الثقوب السوداء الهائلة في نهاية المطاف في ثقب واحد؟



ج: نعم، يتوقع العلماء أن الثقوب السوداء الهائلة في NGC 7727 سوف تندمج خلال حوالي 250 مليون سنة، لتشكل ثقبًا أسودًا أكثر ضخامة.

س: ماذا سيحدث لـ NGC 7727 بعد أن يستقر الغبار؟



ج: بعد أن يستقر الاصطدام، ستتحول NGC 7727 إلى مجرة ​​إهليلجية مكونة من نجوم أقدم مع تكوين نجمي قليل جدًا.

س: ما هي الأداة التي تم استخدامها لالتقاط صورة NGC 7727؟



ج: تم التقاط صورة NGC 7727 باستخدام جهاز Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) المثبت على تلسكوب Gemini South.