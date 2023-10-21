استكشاف التأثيرات الميكانيكية للتمرين على نمو العضلات باستخدام حصيرة هلامية مبتكرة

من المعروف أن التمارين الرياضية لها فوائد عديدة لأجسامنا، بما في ذلك جعل عضلاتنا أقوى وأكثر تناغمًا. ومع ذلك، ظلت الآليات الدقيقة وراء هذه العملية لغزا. طور الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بساط تمرين فريد مصنوع من الهلام المائي الذي يسمح لهم بدراسة التأثيرات الميكانيكية البحتة للتمرين على المستوى المجهري.

تحتوي الحصيرة الهلامية، التي يبلغ حجمها ربع حجمها، على جزيئات مغناطيسية صغيرة. باستخدام مغناطيس خارجي أسفل السجادة لتحريك هذه الجزيئات، يمكن جعل الجل يتمايل مثل حصيرة تهتز، مما يحاكي تجربة القوى العضلية أثناء التمرين. تنمو خلايا العضلات على الجل، ويلاحظ الباحثون كيفية استجابتها للتمرين الميكانيكي الناتج عن اهتزازات المغناطيس.

تظهر النتائج الأولية أن التمرين الميكانيكي المستمر يمكن أن يتسبب في نمو ألياف العضلات في اتجاه منسق. هذه الألياف المتراصة والمتمرنة قادرة على الانقباض معًا. يشير هذا إلى أنه يمكن استخدام الجل لتوجيه نمو ألياف العضلات، مما قد يؤدي إلى إنشاء صفائح منظمة من العضلات الصلبة والوظيفية. يمكن استخدام هذه العضلات في الروبوتات الناعمة أو لإصلاح الأنسجة التالفة.

ويأمل الدكتور ريتو رامان، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن تكون هذه المنصة الجديدة قادرة على المساعدة في إعادة نمو العضلات بعد الإصابة أو في تقليل آثار الشيخوخة. ومن خلال الفهم الأفضل لكيفية تأثير القوى الميكانيكية المختلفة، وخاصة التمارين الرياضية، على الأنسجة العضلية على المستوى الخلوي، يمكن للباحثين تطوير طرق مبتكرة لاستعادة القدرة على الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حركية وإنشاء روبوتات مرنة.

توفر الحصيرة الهلامية، التي تسمى "MagMA" (تشغيل المصفوفة المغناطيسية)، طريقة غير جراحية لتشكيل ألياف العضلات ودراسة استجابتها للتمرين. ويخطط الباحثون لاستخدام هذا الجل المبتكر لدراسة أنواع الخلايا الأخرى واستجابتها للتحفيز الميكانيكي.

تقدم هذه الدراسة طريقة جديدة لتشجيع الخلايا العضلية على محاذاة وتنسيق نموها باستخدام حصيرة هلامية متذبذبة. وهذا لديه القدرة على تطوير هندسة الأنسجة العضلية وتعميق فهمنا لتأثير القوى الميكانيكية على سلوك الخلية.

(المصدر: مرجع المجلة - براندون ريوس، أنجيل بو، وآخرون، برمجة تباين الخواص ميكانيكيًا في العضلات المهندسة باستخدام المصفوفات خارج الخلية. الجهاز. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)