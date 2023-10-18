وجدت الدراسة ارتفاع معدلات الشراهة عند تناول الطعام بين المراهقين LGBTQ+

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة اضطرابات الأكل أن المراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في الولايات المتحدة لديهم معدل انتشار أعلى بكثير للشراهة عند تناول الطعام مقارنة بأقرانهم من جنسين مختلفين. تشير الدراسة، التي أجراها الدكتور جيسون ناجاتا من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إلى أن التمييز والوصم الذي يواجهه شباب LGBTQ+ قد يساهم في زيادة خطر اضطراب الأكل.

قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 10,000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عامًا شاركوا في دراسة التنمية المعرفية لدماغ المراهقين. ووجدوا أن المراهقين من مجتمع المثليين كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الشراهة عند تناول الطعام، والتي تتميز باستهلاك كميات كبيرة بشكل غير عادي من الطعام والشعور بعدم القدرة على التوقف عن الأكل. وكشفت الدراسة أيضًا أن الأولاد المراهقين لديهم احتمالية أعلى بنسبة 28٪ للانخراط في الشراهة عند تناول الطعام مقارنة بالفتيات.

ووفقا للدكتور كايل غانسون، المؤلف المشارك في الدراسة، قد يكون هذا التفاوت بين الجنسين مرتبطا برغبة الأولاد في الحصول على العضلات واللياقة البدنية الأكبر. قد يستهلك الأولاد الذين يطمحون إلى تحقيق هذه الأهداف كميات أكبر من الطعام، مما قد يؤدي إلى نوبات متكررة من الشراهة عند تناول الطعام.

يعد اضطراب الشراهة عند تناول الطعام، على الرغم من عدم دراسته جيدًا وسوء فهمه في كثير من الأحيان، من اضطرابات الأكل الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة. ويمكن أن يكون له آثار نفسية شديدة مثل الاكتئاب والقلق، فضلاً عن مضاعفات الصحة البدنية طويلة المدى مثل مرض السكري وأمراض القلب.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية تقديم الدعم المناسب للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات الأكل. يعد اتباع نهج شامل يشمل متخصصين في الصحة العقلية والطب والتغذية أمرًا بالغ الأهمية للحصول على علاج فعال. تؤكد الدكتورة ناجاتا على أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية إنشاء بيئات شاملة ومرحبة للشباب LGBTQ+ نظرًا لارتفاع خطر الإصابة باضطرابات الأكل.

في الختام، تلقي هذه الدراسة الضوء على التفاوتات في انتشار الشراهة عند تناول الطعام بين المراهقين LGBTQ+. ويؤكد على الحاجة إلى تدخلات مستهدفة وأنظمة دعم لمعالجة التحديات المحددة التي تواجهها هذه الفئة الضعيفة من السكان.

المصدر

– جيسون إم ناجاتا وآخرون، علم الأوبئة الاجتماعية لاضطراب الشراهة عند الأكل والسلوكيات لدى المراهقين الأوائل، مجلة اضطرابات الأكل (2023). دوى: 10.1186/s40337-023-00904-x