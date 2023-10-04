اكتشاف نوع جديد من الديناصورات الصوربودية في إسبانيا

كشفت دراسة جديدة عن اكتشاف نوع غير معروف سابقًا من الديناصورات الصوربودية التي عاشت قبل 122 مليون سنة فيما يعرف الآن بشبه الجزيرة الأيبيرية. تم العثور على هذا النوع الجديد من الديناصورات، المسمى Garumbatitan morellensis، في موريلا بإسبانيا، وقد وسع فهمنا لتنوع الديناصورات من العصر الطباشيري المبكر في أوروبا.

تم اكتشاف حفريات هذا الديناصور الذي تم تحديده حديثًا في موقع حفريات سان أنتوني دي لا فيسبا في موريلا. يحتوي هذا الموقع على واحدة من أعلى تركيزات عظام الديناصورات الصوربودية من العصر الطباشيري السفلي الأوروبي، وقد قدم معلومات مهمة عن حيوانات الديناصورات في ذلك الوقت. تم العثور على بقايا أربعة أفراد على الأقل، بما في ذلك ثلاثة ينتمون إلى Garumbatitan morellensis، في هذا المستودع.

ووصف الباحث الرئيسي بيدرو موتشو، عالم الحفريات من جامعة لشبونة، أحد الأفراد بأنه كان كبيرًا بشكل خاص، مع فقرات يزيد عرضها عن متر واحد وعظم فخذ يمكن أن يصل طوله إلى مترين. كما عثروا أيضًا على قدمين شبه مكتملتين ومفصليتين، وهو اكتشاف نادر في السجل الجيولوجي.

تمكن العلماء من تمييز Garumbatitan morellensis عن ديناصورات الصوروبودا الأخرى بناءً على سماته التشريحية المميزة. إن شكل عظم الفخذ والقدم يميزه عن معاصريه، حيث يشبه الصربوديات من أواخر العصر الطباشيري. تلقي هذه الدراسة الضوء أيضًا على روابط القرابة بين Garumbatitan morellensis وغيرها من الصربوديات من العصر الطباشيري المبكر في شبه الجزيرة الأيبيرية.

علاوة على ذلك، يسلط هذا البحث الضوء على التاريخ التطوري المعقد للصوربودات من العصر الطباشيري الأوروبي، مما يشير إلى انتشار الأنواع بين القارات. وتشير النتائج أيضًا إلى العلاقات بين الصربوديات الأوروبية وتلك الموجودة في آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا.

ستتم دراسة المواد الأحفورية المكتشفة في رواسب سان أنتوني دي لا فيسبا واستعادتها بشكل أكبر، مما يوفر رؤى قيمة حول التطور المبكر للصربوديات التي سيطرت على حيوانات الديناصورات خلال المليون سنة الأخيرة من عصر الدهر الوسيط.

المصدر

- مرجع المجلة: بيدرو موتشو، فرناندو إسكاسو، خوسيه إم جاسولا وآخرون. يقدم ديناصور صوربودي جديد من العصر الطباشيري السفلي في موريلا (إسبانيا) رؤى جديدة حول التاريخ التطوري لأشكال تيتانوصوريات سومفوسبونديلان الإيبيرية. مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان. دوى: 10.1093/زولينيان/zlad124