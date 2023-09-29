اكتشاف نوع جديد من ديناصورات الصوروبود في إسبانيا

كشفت دراسة جديدة عن اكتشاف نوع غير معروف سابقًا من الديناصورات الصوربودية التي كانت تجوب شبه الجزيرة الأيبيرية منذ حوالي 122 مليون سنة. يُسمى هذا الديناصور Garumbatitan morellensis، وقد ساهم في توسيع تنوع الديناصورات المعروفة في أوروبا خلال العصر الطباشيري المبكر. تم العثور على حفريات جارومباتيتان في موريلا بإسبانيا، التي تعد موطنًا لواحد من أفضل السجلات الأحفورية من هذا العصر.

تحتوي الرواسب الرسوبية في منطقة Els Ports de Morella على وفرة من حفريات الديناصورات التي يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري المبكر. تعتبر منطقة موريلا مهمة لكونها الموقع الذي تم فيه اكتشاف بقايا الديناصورات الأولى في إسبانيا. في السنوات الأخيرة، تم العثور على العديد من حفريات الفقاريات من الدهر الوسيط، بما في ذلك ديناصورات الأورنيثوبود والصوروبود، في هذه المنطقة.

تم وصف Garumbatitan morellensis من قبل فريق من علماء الحفريات البرتغاليين والإسبان. وتنتمي أنواع الديناصورات الجديدة إلى مجموعة الصوربودات، التي تتكون من ديناصورات كبيرة آكلة العشب رباعية الأرجل، ولها أعناق وذيول طويلة. تم التنقيب عن حفريات جارومباتيتان في موقع حفريات سان أنتوني دي لا فيسبا، حيث تم التعرف على واحدة من أكبر تجمعات ديناصورات الصوروبودا التي تعود إلى العصر الطباشيري السفلي في أوروبا.

تكشف حفريات جارومباتيتان عن حجمه الكبير، إذ يزيد عرض فقراته عن متر واحد وعظم فخذه قد يصل طوله إلى مترين. يعد اكتشاف أقدام كاملة ومفصلية تقريبًا أمرًا نادرًا في السجل الجيولوجي. تقدم الدراسة وصفًا تفصيليًا للخصائص التشريحية للجارومباتيتان، مع تسليط الضوء على شكل عظم الفخذ والقدم الفريد.

تبحث هذه الدراسة أيضًا في العلاقات التطورية بين جارومباتيتان موريلينسيس والديناصورات الصوربودية الأخرى من العصر الطباشيري المبكر في شبه الجزيرة الأيبيرية. يصنف الجارومباتيتان كواحد من أكثر أعضاء مجموعة Somphospondyli بدائية، والتي كانت متنوعة ووفيرة خلال العصر الطباشيري ولكنها انقرضت في نهاية عصر الدهر الوسيط.

تؤكد نتائج هذه الدراسة على التاريخ التطوري المعقد للصوربودات في العصر الطباشيري الأوروبي، وخاصة في شبه الجزيرة الأيبيرية. يشير وجود الأنواع المرتبطة بسلالات من آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا إلى فترات من تشتت الحيوانات بين القارات. ستساهم استعادة جميع المواد الأحفورية الموجودة في فهم أفضل للتطور الأولي للصربوديات خلال عصر الدهر الوسيط.

المراجع:

- "ديناصور صوربودي جديد من العصر الطباشيري المبكر في حوض موريلا (تيرويل-ألفامبرا)، إسبانيا" - مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان