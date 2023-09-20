اختبار جديد في نقطة الرعاية للكشف السريع عن فيروس جدري القرود

تقدم دراسة إثبات المفهوم المنشورة في The Lancet Microbe مقايسة واعدة في نقطة الرعاية للكشف السريع عن فيروس جدري القرود (MPXV). قام الباحثون من أستراليا بتطوير الاختبار بناءً على التضخيم متساوي الحرارة وتقنية كريسبر-كاس. بفضل حساسيته وخصوصيته العالية، كان أداء الاختبار جيدًا عند مقارنته بمقايسة تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي (qPCR) المعياري الذهبي.

جدري القرود هو مرض حيواني المنشأ يسببه فيروس MPXV، وهو فيروس كبير ذو الحمض النووي المزدوج. في حين تم الإبلاغ عن حالات في المقام الأول عند الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، فقد لوحظت حالات أيضًا عند النساء والرضع. أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة في الفترة ما بين يوليو 2022 ومايو 2023 بسبب ظهوره المفاجئ وانتشاره السريع ونقص المعلومات حول فعالية اللقاح.

حاليًا، الطريقة التشخيصية القياسية الذهبية للكشف عن فيروس MPXV هي تقنية qPCR، والتي تتطلب معدات متخصصة وموظفين مدربين. يتم التشخيص عادةً في المختبرات المتخصصة، وقد يستغرق الأمر عدة أيام بعد جمع العينات للحصول على النتائج، خاصة في البيئات منخفضة الموارد.

في هذه الدراسة، طور الباحثون اختبارًا في نقطة الرعاية يسمى "MPXV-CRISPR" للكشف السريع عن فيروس MPXV. يتضمن الفحص استخراج الحمض النووي الجينومي (gDNA) من العينات السريرية، يليه التضخيم والكشف باستخدام انقسام الحمض النووي بوساطة كريسبر-كاس12a. يمكن قراءتها باستخدام طرق شريط التدفق الجانبي والقائمة على الفلورسنت.

أظهر الاختبار حساسية سريرية بنسبة 100% وخصوصية بنسبة 99.3% بالمقارنة مع اختبار qPCR ولوحة من مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية. حققت قراءات التدفق الجانبي حساسية بنسبة 100% ونوعية بنسبة 98.6% لفيروس MPXV، مع عدم وجود تفاعل تبادلي ضد الفيروسات الأخرى.

يمكن أن يكون اختبار MPXV-CRISPR أداة قيمة للتشخيص السريع لفيروس MPXV في نقطة الرعاية في البيئات منخفضة الموارد. يمكن إجراؤها خلال 45 دقيقة تقريبًا، مما يوفر نتائج سريعة ودقيقة. يوصى بإجراء مزيد من الأبحاث لتوسيع نطاق سلالات MPXV المتداولة التي يستهدفها الفحص.

مصادر:

- ميكروب لانسيت: "الاكتشاف السريع لفيروس جدري القرود باستخدام مقايسة كريسبر-كاس12أ: دراسة التحقق والتقييم المختبري"

- تعريفات: فيروس جدري القرود (MPXV): فيروس كبير ذو حمض نووي مزدوج الشريط يسبب جدري القرود، وهو مرض حيواني المنشأ يؤثر على كل من البشر والحيوانات. MPXV-CRISPR: اختبار نقطة الرعاية للكشف السريع عن MPXV استنادًا إلى التضخيم متساوي الحرارة وتقنية CRISPR-Cas. اختبار نقطة الرعاية: اختبار تشخيصي مصمم ليتم إجراؤه في الموقع الذي يتواجد فيه المريض، مما يوفر نتائج سريعة دون الحاجة إلى معدات مختبرية متخصصة أو موظفين مدربين. التضخيم متساوي الحرارة: طريقة لتضخيم الأحماض النووية عند درجة حرارة ثابتة، مما يلغي الحاجة إلى دورة حرارية. تقنية CRISPR-Cas: أداة لتحرير الجينات تستخدم بروتينات CRISPR RNA (crRNA) والبروتينات المرتبطة بـ CRISPR (Cas) لاستهداف تسلسلات DNA محددة للانقسام والتعديل.