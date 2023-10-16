الكشف عن أسرار المجرات: رؤى من GALAXY CRUISE وعلماء الفلك المواطنين

بدأت GALAXY CRUISE، بالشراكة مع علماء الفلك المواطنين وباستخدام الصور المتقدمة من تلسكوب Subaru، في مهمة لكشف أسرار المجرات. من خلال فحص هذه الصور، حقق المشروع اكتشافًا رائدًا: عندما تتصادم المجرات وتندمج، فإنها تظهر أنشطة متزايدة. لقد سلط هذا الاكتشاف الضوء على الطبيعة المتنوعة للكون، والتي تدين بمجراتها المتنوعة إلى هذه الاصطدامات الكونية على مدى فترات زمنية هائلة.

GALAXY CRUISE، بقيادة المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ)، هو مشروع علمي للمواطنين يبحر في المحيط الكوني منذ عام 2019. وقد قدم علماء الفلك المواطنون، بعد تلقي تدريب مكثف، مساهمات كبيرة في المشروع، مما مكن الباحثين من تقديم اكتشافات لا مثيل لها حول تفاعلات واندماجات المجرات.

دعا المشروع علماء الفلك المواطنين للمساعدة في تحديد المجرات المتفاعلة من الصور العميقة التي التقطها تلسكوب سوبارو مع Hyper Suprime-Cam (HSC). قد لا يكون هؤلاء الأفراد علماء فلك محترفين، ولكن من خلال التدريب الذي يقدمه المحترفون، أصبحوا بارعين في تصنيف المجرات. على مدار عامين ونصف، قام ما يقرب من 2.5 من علماء الفلك المواطنين بعمل أكثر من 10,000 مليون تصنيف، وهو ما لم يكن من الممكن أن يقوم به علماء الفلك المحترفون وحدهم.

وكشف تحليل تصنيفات هؤلاء العلماء المواطنين أنها كانت دقيقة بشكل ملحوظ. لعبت صور HSC العميقة دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الدقة العالية، حيث كشفت عن خصائص مخفية سابقًا، مثل الأذرع الحلزونية في المجرات التي تم تصنيفها سابقًا على أنها إهليلجية. علاوة على ذلك، نجح GALAXY CRUISE في التقاط ميزات خادعة تشير إلى تفاعلات المجرة، وذلك بفضل حساسية ودقة صور HSC.

لم يحدد هذا المشروع المجرات الطبيعية التي تظهر علامات التفاعل فحسب، بل حدد أيضًا المجرات التي تخضع حاليًا لعمليات اندماج عنيفة. أدت عمليات الاندماج العنيفة هذه إلى تشويه الأشكال بشكل كبير، مما يدل على القوة الهائلة الكامنة وراء التصنيفات المرئية التي أجراها عدد كبير من علماء الفلك المواطنين.

إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها GALAXY CRUISE هي أن المجرات المتفاعلة، وخاصة تلك المشاركة في عمليات الاندماج العنيفة، تظهر مستويات عالية من نشاط تكوين النجوم وزيادة النشاط في الثقوب السوداء فائقة الكتلة. وتشير هذه النتائج إلى أن الاندماج النهائي للمجرات يؤدي إلى زيادة في النشاط الداخلي. تم نشر هذه النتائج في أول ورقة علمية من GALAXY CRUISE، مما يمثل علامة فارقة لكل من علماء الفلك والعلماء المواطنين المشاركين.

أثبت أسلوب GALAXY CRUISE في تحديد المجرات المندمجة من خلال التصنيف البصري، على الرغم من طبيعته التي تستغرق وقتًا طويلاً، أنه وسيلة قوية لبناء عينة شاملة من عمليات الاندماج. هذا النهج، جنبًا إلى جنب مع الصور عالية الجودة من تلسكوب سوبارو، قد زود الباحثين بفهم أكبر لديناميكيات وتعقيدات المجرات.

المصادر: مشروع GALAXY CRUISE، المرصد الفلكي الوطني في اليابان