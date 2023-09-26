الصور الفائزة الساحرة من مسابقة مصور علم الفلك لعام 2023

كشف المرصد الملكي غرينتش عن الصور الفائزة المذهلة من مسابقة مصور علم الفلك لعام 2023. وتهدف المسابقة، في عامها الخامس عشر، إلى تسليط الضوء على أعمال مصوري الفضاء الهواة من جميع أنحاء العالم.

الصورة الفائزة في مسابقة هذا العام، والتي تحمل عنوان "أندروميدا، غير متوقع"، التقطها مارسيل دريشسلر، وكزافيير ستروتنر، ويان سينتي من ألمانيا وفرنسا. تلتقط الصورة قوس أكسجين لم يسبق له مثيل بجوار مجرة ​​المرأة المسلسلة. ووفقا للمصورين، فإن الصورة كانت اكتشافا عن طريق الصدفة، حيث كانوا يعتزمون في البداية التقاط صورة جميلة لمجرة المرأة المسلسلة ولكنهم عثروا على هذه الظاهرة غير المتوقعة.

وقد حظيت الصورة باهتمام العلماء في جميع أنحاء العالم، الذين يتعاونون الآن للتحقيق في هذا الجسم العملاق.

بالإضافة إلى الفائز الإجمالي، تكرّم المسابقة الفائزين في مختلف الفئات. بعض الفائزين البارزين في هذه الفئة هم:

- أفضل مصور Skyscapes لهذا العام: "Grand Cosmic Fireworks" للمصور Angel An، الذي يعرض العفاريت، وهي ظاهرة جوية نادرة تشبه الألعاب النارية.

- مصور الشمس لهذا العام: "سؤال الشمس" للمخرج إدواردو شابيرجر بوبو، والذي يظهر الشمس بخيط على شكل علامة استفهام.

- أفضل مصور القمر لهذا العام: فيلم "Mars-Set" للمصور إيثان تشابل، والذي يلتقط احتجابًا للمريخ في 8 ديسمبر 2022.

– مصور الشفق القطبي لهذا العام: “ضربة الفرشاة” لمونيكا ديفيات، والتي تعرض جمال الشفق القطبي في عزلة.

- أفضل مصور للكواكب والمذنبات والكويكبات لهذا العام: "معلق في شعاع الشمس" للمصور توم ويليامز، حيث يوفر رؤية فريدة لكوكب الزهرة بألوان زائفة للأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

- أفضل مصور للناس والفضاء لهذا العام: "زيلا" للمصور فيكاس تشاندر، والذي يعرض الخطوط الساحلية الغادرة لساحل ناميبيا المواجه للمحيط الأطلسي.

- مصور النجوم والسدم لهذا العام: "فئة جديدة من السدم المجرية حول النجم YY Hya" للمصور مارسيل دريشسلر، والتي تعرض اكتشاف السدم المجرية غير المعروفة سابقًا.

– جائزة السير باتريك مور لأفضل وافد جديد: “Sh2-132: Blinded by the Light” للمخرج آرون فيلهلم، والذي يضم مجمع Sh2-132 بالقرب من حدود كوكبتي سيفيوس ولاسيرتا.

- أفضل مصور شاب لهذا العام: "سديم الدجاجة الجارية" للمصور Runwei Xu وBinyu Wang، حيث سلط الضوء على العنقود النجمي Collinder 249 داخل سديم غازي متوهج.

- جائزة آني ماوندر لابتكار الصور: "Black Echo" لجون وايت، يلتقط صوت الثقب الأسود في مركز مجرة ​​بيرسيوس باستخدام مادة مصدر صوتي من مشروع تشاندرا سونيكيشن التابع لناسا.

تعرض هذه الصور المذهلة جمال وعجائب عالمنا، وتكون بمثابة شهادة على مهارة وشغف مصوري الفضاء الهواة حول العالم.

المصادر: موقع المصور الفلكي لهذا العام