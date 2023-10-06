المجرات المذهلة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

يواصل تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا إبهارنا بصوره المذهلة للمجرات. في كل يوم من هذا الأسبوع، تشارك وكالة ناسا صورة جديدة لمجرة تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل. لا توفر هذه الصور معلومات رائعة حول هذه المجرات البعيدة فحسب، بل تعمل أيضًا كمتعة بصرية لعشاق علم الفلك.

قبل الخوض في جمال هذه اللقطات المجرية، دعونا أولا نفهم ما هي المجرة. المجرات عبارة عن أحياء كونية واسعة تتكون من النجوم والغاز والغبار التي يتم تجميعها معًا بواسطة الجاذبية. إنها تأتي بأحجام وأشكال مختلفة، بدءًا من تلك التي تحتوي على ملايين النجوم إلى تلك التي تحتوي على مليارات النجوم. مجرة درب التبانة، مجرتنا الأم، هي مجرد واحدة من بين مليارات المجرات الموجودة في الكون، وتشير التقديرات الأخيرة إلى وجود تريليونات من المجرات.

حول تلسكوب هابل الفضائي نظرته نحو العديد من المجرات، والتقط ما يقرب من 10,000 مجرة ​​في صورة واحدة. إحدى المجرات التي عرضتها وكالة ناسا هي NGC 4654، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة العذراء. يعرض NGC 4654 توزيعًا غير متماثل للنجوم وغاز الهيدروجين المحايد. قد يكون عدم التماثل هذا نتيجة للتفاعل مع مجرة ​​مرافقة تسمى NGC 4639 وتأثير قوة الجاذبية القوية من مجموعة مجرات العذراء.

مجرة أخرى كشفت عنها وكالة ناسا هي NGC 612، وهي مجرة ​​راديوية نادرة ذات شكل عدسي. تحتوي المجرات العدسية على انتفاخ مركزي وقرص مشابه للمجرات الحلزونية ولكنها تفتقر إلى الأذرع المميزة. NGC 612 هي مجرة ​​نشطة، تنبعث منها كمية من الأشعة تحت الحمراء أكثر بكثير من الضوء المرئي. إنها واحدة من خمس مجرات راديوية غير إهليلجية معروفة، ولا يزال العلماء يدرسون الأسباب الكامنة وراء انبعاثها الراديوي.

تقع NGC 6951 على بعد حوالي 78 مليون سنة ضوئية في كوكبة سيفيوس، وتظهر فيها أذرع حلزونية زرقاء لامعة ونواة مجرية بيضاء لامعة. شهدت هذه المجرة فترات من تكوين النجوم المكثف تليها مراحل هادئة. يوجد في مركزها ثقب أسود هائل محاط بحلقة من النجوم والغاز والغبار، والتي توفر المواد اللازمة لتكوين النجوم المستمر.

وأخيرًا، تقدم وكالة ناسا NGC 1087، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية يبلغ قطرها 87,000 سنة ضوئية وتقع على بعد 80 مليون سنة ضوئية من الأرض. تعرض هذه المجرة مناطق من الغاز الجزيئي البارد، ممثلة بخطوط حمراء داكنة، ومناطق تكوين النجوم النشطة التي تتميز بالغاز المتأين الوردي الساطع. تحتوي المناطق الزرقاء على نجوم شابة ساخنة.

توفر هذه الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي رؤى لا تقدر بثمن حول طبيعة المجرات وتطورها. إنها تسمح للعلماء بدراسة تكوين النجوم، والتفاعلات بين المجرات، وسلوك الثقوب السوداء الهائلة. يستمر استكشاف هابل المستمر للكون في توسيع فهمنا للكون الواسع الذي نعيش فيه.

التعاريف:

- المجرة: أحياء كونية ضخمة تحتوي على نجوم وغازات وغبار متماسكة بفعل الجاذبية.

- مجرة ​​حلزونية متوسطة: نوع من المجرات ذات بنية تقع بين مجرة ​​حلزونية قضيبية ومجرة حلزونية غير قضيبية.

- مجرة ​​الراديو: مجرة ​​تبث كميات كبيرة من موجات الراديو.

- المجرة العدسية: مجرة ​​ذات انتفاخ مركزي وقرص مشابه للمجرات الحلزونية ولكنها تفتقر إلى الأذرع الحلزونية المميزة.

– مجرة ​​سيفرت: مجرة ​​نشطة تبعث كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء، على الرغم من أنها تبدو طبيعية في الضوء المرئي.

– مجرة ​​راديوية غير إهليلجية: مجرة ​​راديوية ليست إهليلجية الشكل ولكنها تمتلك شكلاً مختلفًا.

– الثقب الأسود الهائل: ثقب أسود كتلته أكبر بملايين أو مليارات المرات من كتلة الشمس.

مصادر:

- المقال الأصلي: تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا يلتقط المجرة NGC 4654 - ناسا

- المقال الأصلي: المجرة المذهلة NGC 612 التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا - ناسا

- المقال الأصلي: تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا يلتقط المجرة الحلزونية NGC 6951 - ناسا

- المقال الأصلي: هابل يرى نقطة ساخنة في نصف الكرة الجنوبي العاصف لكوكب المشتري - ناسا