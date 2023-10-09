تكشف صور تلسكوب هابل الفضائي الجديد عن مجرات مذهلة

أصدرت وكالة ناسا ست صور جديدة للمجرات التقطها تلسكوب هابل الفضائي. توفر هذه الصور رؤى قيمة حول الظواهر الكونية المختلفة، بما في ذلك تكوين النجوم، والتطور، والمستعرات الأعظم. يقوم تلسكوب هابل الفضائي بمراقبة الكون منذ أكثر من ثلاثة عقود وقد قام بحوالي 1.5 مليون عملية رصد. فهو يلتقط الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى نطاق قصير من طيف الأشعة تحت الحمراء، وهو أمر بالغ الأهمية لدراسة الأجرام السماوية.

إن مدار هابل حول الأرض على ارتفاع 340 ميلاً فوق السطح يسمح له بالتقاط الضوء الذي قد يحجبه الغلاف الجوي للأرض. تقدم الأنواع المختلفة من الضوء أدلة مختلفة حول الأجرام السماوية البعيدة. يكشف الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية عن ظواهر أقرب، بينما يسمح الضوء تحت الأحمر لعلماء الفلك بمراقبة بعض أقدم وأبعد الظواهر في الكون. يركز تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو أحدث نظير لهابل، على الضوء المتوسط ​​والقريب من الأشعة تحت الحمراء.

تُظهر الصور الأخيرة التي أصدرتها وكالة ناسا مجرات مختلفة. تساعد مجرة ​​NGC 4654، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة العذراء، الباحثين على فهم العلاقة بين النجوم الشابة والغاز البارد. NGC 612، مجرة ​​راديوية نادرة تقع في كوكبة النحات، تصدر انبعاثات راديوية كبيرة، ويدرس العلماء سبب هذه الظاهرة. تضم NGC 6951، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة Cephus، ثقبًا أسود هائلًا محاطًا بحلقة محيطية نووية، وتوفر نظرة ثاقبة للبيئات الكونية التي تنتج المستعرات الأعظم.

تُظهِر NGC 1087، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع في كوكبة قيطس، عملية التكوين المستمر للنجوم، الأمر الذي يثير اهتمام الباحثين. NGC 5068، مجرة ​​حلزونية قضيبية أخرى في كوكبة العذراء، تحتوي على غبار بين النجوم وآلاف من مناطق تشكل النجوم. وأخيرًا، NGC 685، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع في كوكبة أريدانوس، تتميز بأذرع زرقاء دوامية ويبلغ حجمها حوالي نصف حجم درب التبانة.

تمثل هذه الصور العمل الرائع الذي قام به تلسكوب هابل الفضائي في كشف أسرار كوننا. ومن خلال التقاط صور مذهلة، أصبحت ناسا قادرة على مشاركة عجائب الفضاء مع العالم.

مصادر:

– ناسا (www.nasa.gov)