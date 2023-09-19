أهمية الغاز في التنفس المجرة

يلعب الغاز دورًا حاسمًا في دورة حياة المجرات. في حين أن النجوم والمجرات كانت منذ فترة طويلة محور المراقبة الفلكية، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من رؤية وفهم التأثير الكبير للغاز على تكوين وتطور هذه الهياكل الكونية إلا مؤخرًا.

يشير مصطلح "الغاز" إلى الوسط البينجمي، الذي يمكن العثور عليه بين المجرات، بالإضافة إلى الغاز المحيط بالمجرة الذي يحيط بالمجرة عن كثب. يستخدم علماء الفلك هذه المصطلحات لوصف مناطق الغاز المختلفة، لكن لا توجد حدود صارمة بينها.

بدأ علماء الفلك في كشف التدفق المعقد للغاز بين المجرات، والوسط المحيط بالمجرات، والوسط بين المجرات. يلعب هذا التدفق دورًا حيويًا في تنظيم تكوين النجوم، حيث أن التنفس المستمر للغاز ضروري لولادة نجوم جديدة. وعندما يتوقف هذا التدفق، يتوقف أيضًا تكوين النجوم.

تتضمن عملية التنفس المجري التفاعل بين النجوم والجاذبية ودرجة حرارة الغاز وكثافته. عندما تشكل الكون، تجمع الغاز داخل المجرات وأدى إلى ولادة النجوم. عندما تموت النجوم، فإنها تطرد الغاز مرة أخرى إلى الفضاء المحيط بها، والذي يكون في البداية ساخنًا ومنتشرًا. ومع ذلك، عندما يغادر الغاز المجرة، فإنه يبرد وتزداد كثافته. وهذا يسمح للجاذبية بسحب الغاز مرة أخرى إلى المجرة، حيث يمكن أن ينهار ويشكل نجومًا جديدة.

لقد تمكن علماء الفلك من مراقبة تدفق الغاز داخل وخارج المجرات منذ ستينيات القرن العشرين باستخدام الضوء الصادر من النجوم الزائفة البعيدة. لقد اكتشفوا أن الغاز الموجود حول المجرة والقريب من المجرات يتمتع بمعدن أعلى، مما يشير إلى أنه نتيجة لطرد الغاز من النجوم. يعمل الغاز الموجود في الوسط المحيط بالمجرة أيضًا كمصدر للوقود لتكوين النجوم في المجرات.

كشفت الدراسات الاستقصائية واسعة النطاق أن الغاز الموجود في الوسط المحيط بالمجرة أكثر كثافة بما يصل إلى 1,000 مرة من الغاز الموجود في الوسط بين المجرات. وتتراوح درجة حرارة هذا الغاز من 10,000 إلى 1 مليون كلفن، مما يجعله أكثر سخونة وبرودة من الغاز الموجود بين المجرات. ومع ذلك، فإن دراسة الغاز المتدفق تمثل تحديًا بسبب تداخل الإشارات مع الإشارات القادمة من المجرات نفسها.

ولا يزال سبب تدفق الغاز، والذي يسهل ملاحظته، غير مؤكد. يمكن أن يكون ذلك نتيجة للمستعرات الأعظم، أو الرياح النجمية، أو حتى ردود فعل الثقب الأسود. ومع ذلك، وبغض النظر عن السبب المحدد، يتوقف تدفق الغاز في النهاية، مما يؤدي إلى إخماد عملية تكوين النجوم في المجرات. بمجرد أن تصبح المجرة في حالة سكون، فإنها لن تشكل نجومًا وستظهر باللون الأحمر.

في حين أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التنفس المجري، فإن عمليات المحاكاة تزود علماء الفلك برؤى مفيدة. محاكاة FIRE، على سبيل المثال، تمثل نموذجًا لتكوين المجرات وتطورها على مدى مليارات السنين، مما يسمح للباحثين بتصور تدفق الغاز داخل وخارج هذه الهياكل الكونية.

في الختام، الغاز هو عنصر حيوي في عملية التنفس المجرية. إن فهم دور الغاز في تكوين النجوم ودورة حياة المجرات أمر بالغ الأهمية لفهم أصول النجوم والكواكب وحتى الحياة نفسها.

مصادر:

– توملينسون، J. وآخرون. "الوسط المحيط بالمجرة لمجرات درب التبانة" (2017)