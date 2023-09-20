فهم كيف تتنفس المجرات:

لعدة قرون، ركز علماء الفلك اهتمامهم على النجوم والمجرات، ليكتشفوا أن غالبية المادة في المجرة هي في الواقع غاز. ومع التقدم التكنولوجي، أصبح علماء الفلك الآن قادرين على مراقبة ودراسة تدفق الغاز داخل وخارج المجرات، مما يسلط الضوء على عملية التنفس في هذه الهياكل الكونية. عندما تتوقف المجرة عن التنفس، يتوقف تكوين النجوم.

يوجد الغاز في الفضاء بأشكال مختلفة. عندما يتواجد بين المجرات، يشار إليه باسم الوسط بين المجرات، بينما يُعرف الغاز المحيط بالمجرة بالغاز المحيط بالمجرة. هذه ليست حواجز مميزة ولكنها أسماء يستخدمها علماء الفلك لوصف هذه المراحل المختلفة للغاز.

يعد تدفق الغاز بين المجرة ووسطها المحيط بالمجرة والوسط بين المجرات أمرًا بالغ الأهمية في تنظيم تكوين النجوم. تلعب النجوم والجاذبية ودرجة حرارة الغاز وكثافته دورًا في هذه العملية. عندما يتجمع الغاز في المجرات وتتشكل النجوم، يتم طرد الغاز في النهاية مرة أخرى عندما تموت النجوم، خاصة في شكل مستعرات أعظم. يكون الغاز في هذه المرحلة ساخنًا ومنتشرًا ويقاوم الضغط.

ومع ذلك، عندما يغادر الغاز المجرة ويبرد، تزداد كثافته، مما يسمح للجاذبية بممارسة قوة سحب أقوى. يتم بعد ذلك سحب الغاز مرة أخرى إلى المجرة حيث يمكن أن ينهار إلى سحب ويؤدي إلى ظهور نجوم جديدة. إن دورة إعادة تدوير الغاز هذه هي ما يسمح للمجرات بمواصلة التنفس.

اكتشف علماء الفلك في البداية مفهوم التنفس المجري في الستينيات عندما لاحظوا الضوء الصادر من الكوازارات البعيدة يمر عبر سحب الغاز. ومنذ ذلك الحين، زود التقدم التكنولوجي علماء الفلك بأدوات أفضل وفهم أعمق لهذه الظاهرة.

من خلال دراسة الوسط المحيط بالمجرة، وجد علماء الفلك أدلة على تنفس المجرات على شكل سحب غازية منفصلة خارج المجرات. تحتوي بعض السحب الغازية على معادن أعلى، مما يشير إلى أنها نشأت من داخل المجرات وتم طردها لاحقًا. يعد هذا الغاز ذو المعدن العالي علامة واضحة على وجود الغاز بالفعل في المجرة.

في حين أن فهم تفاصيل التنفس المجري لا يزال يمثل تحديًا، فقد وجد علماء الفلك أن الغاز الموجود في الوسط المحيط بالمجرة أكثر كثافة بما يصل إلى 1,000 مرة من الغاز بين المجرات. تتراوح درجة حرارة هذا الغاز من 10,000 إلى 1 مليون كلفن، مما يجعله أكثر برودة وسخونة من الوسط الموجود بين المجرات.

لا تزال أسباب تدفقات الغاز إلى الخارج غير مؤكدة، مع وجود احتمالات تشمل المستعرات الأعظم، والرياح النجمية، ونفاثات الثقوب السوداء، والتغذية المرتدة. وبغض النظر عن الآليات المحددة، فإن عملية التنفس هذه تتوقف في نهاية المطاف، وهو ما يشير إليه علماء الفلك باسم "الإخماد".

إن فهم كيفية تنفس المجرات أمر ضروري لكشف العلاقة المعقدة بين تدفق الغاز، وتكوين النجوم، وتطور المجرات. تستمر الأبحاث والمسوحات المستمرة في هذا المجال في تعميق معرفتنا بالكون ومكاننا فيه.