ولادة كوكب جديد: دليل على اكتشاف تصادم كوكبي في نظام نجمي بعيد

من المحتمل أن علماء الفلك اكتشفوا آثار اصطدام هائل بين كوكبين عملاقين في نظام نجمي بعيد. ويمكن أن يوفر الاصطدام، إذا تم تأكيده، فرصة فريدة لمشاهدة ولادة كوكب جديد والحصول على نظرة ثاقبة لعملية تكوين الكواكب.

في ديسمبر 2021، لاحظ علماء الفلك نجمًا عاديًا يشبه الشمس، يُعرف باسم ASASSN-21qj، يعاني من وميض وتعتيم غير عاديين. في حين أن هذه الظواهر ليست غير شائعة وتعزى عادة إلى مرور المواد بين النجم والأرض، أشار عالم فلك هاو يدعى أرتو ساينيو إلى أن انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء من النجم قد زاد بنسبة حوالي 4٪ قبل عامين ونصف من ظهور الكوكب. حدث التعتيم.

وبناءً على هذه الملاحظات، يقترح الباحثون أن الخفقان والخفت يمكن تفسيرهما باصطدام كارثي بين كوكبين. يُعتقد أن التأثيرات العملاقة من هذا النوع شائعة في المراحل النهائية من تكوين الكوكب ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على أحجام وتركيبات ومدارات الكواكب في النظام.

كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام إلى إطلاق كمية هائلة من الطاقة، مما يخلق كتلة ساخنة ومتوهجة من المواد أكبر بمئات المرات من الكواكب الأصلية. تم رصد هذا الجسم الكوكبي المتوسع باستخدام تلسكوب WISE الفضائي التابع لناسا، وقد برد وانكمش تدريجيًا على مدى ملايين السنين، ومن المحتمل أن يشكل كوكبًا جديدًا تمامًا.

وكان من الممكن أن يؤدي الاصطدام أيضًا إلى توليد أعمدة من الحطام، والتي كان من الممكن أن يتبخر بعضها ويتكثف على شكل جليد وبلورات صخرية. ومن الممكن أن تكون هذه الأعمدة قد مرت بين ASASSN-21qj والأرض، مما تسبب في تعتيم النجم بشكل غير منتظم.

إذا كان تفسير هذه الأحداث صحيحًا، فإن دراسة هذا النظام النجمي يمكن أن توفر معلومات قيمة حول آليات تكوين الكواكب. ومن خلال الملاحظات المحدودة التي تم إجراؤها حتى الآن، استنتج الباحثون أن كتلة الكواكب المتصادمة كانت أكبر بعدة مرات من كتلة الأرض، ومن المحتمل أن تكون مماثلة في الحجم لأورانوس ونبتون. بالإضافة إلى ذلك، قُدرت درجة حرارة الجسم بعد الارتطام بحوالي 700 درجة مئوية، مما يشير إلى وجود عناصر ذات درجات حرارة غليان منخفضة، مثل الماء.

يفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة لفهم تصادمات الكواكب وولادة عوالم جديدة. ومن خلال دراسة آثار مثل هذه الأحداث، يمكن للعلماء الكشف عن معلومات مهمة حول العمليات التي تشكل عالمنا.

مصادر:

– [المصدر 1 – عنوان المصدر 1]

– [المصدر 2 – عنوان المصدر 2]