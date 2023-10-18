تاريخ مجرة ​​المرأة المسلسلة العنيف الذي كشف عنه مشروع علم الآثار المجري

كشف مشروع حديث لعلم الآثار المجرية أجراه فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية عن التاريخ العنيف والدرامي لمجرة المرأة المسلسلة، أقرب مجرة ​​كبيرة إلى درب التبانة. ومن خلال تحليل التركيب الكيميائي للنجوم في مجرة ​​المرأة المسلسلة، تمكن الباحثون من إعادة بناء ماضيها. واكتشفوا وفرة من العناصر، بما في ذلك السدم الكوكبية والنجوم العملاقة الحمراء، مما يشير إلى عملية تكوين مضطربة. في الواقع، يعتقد الفريق أن نشوء أندروميدا كان أكثر فوضوية من نشوء درب التبانة.

ويقترح الباحثون أن أندروميدا شهدت انفجارًا مكثفًا لتشكل النجوم، وهو ما وضع أساس المجرة، تليها فترة ثانوية من ولادة النجوم منذ ما بين 2 مليار إلى 4.5 مليار سنة. من المحتمل أن تكون فترة الانفجار النجمي الثانية هذه ناجمة عن "الاندماج الرطب"، عندما اصطدمت مجرة ​​المرأة المسلسلة واندمجت مع مجرة ​​أخرى غنية بالغاز. أدى تدفق الغاز في هذا الاندماج إلى تغذية المزيد من تكوين النجوم.

ووجد الفريق أيضًا أدلة تشير إلى أن مجرة ​​المرأة المسلسلة قد تعرضت لاصطدامات واندماجات مع مجرات أخرى في الماضي. ومن خلال فحص التركيب الكيميائي للنجوم في مجرة ​​المرأة المسلسلة، حددوا علامتين مميزتين في مكونات قرصها. تحتوي إحدى عائلات النجوم على أكسجين أكثر بعشر مرات من الحديد، بينما تحتوي المجموعة الأخرى على كميات مماثلة من كلا العنصرين. يلقي هذا الاكتشاف القيم الضوء على طبيعة الاصطدام المقترح وتأثيره على التجمعات النجمية في مجرة ​​المرأة المسلسلة.

لا يوفر مشروع علم الآثار المجرية نظرة ثاقبة لماضي المرأة المسلسلة فحسب، بل يلمح أيضًا إلى مستقبلها المضطرب. درب التبانة والمرأة المسلسلة حاليا في مسار تصادمي، ومن المتوقع أن يتصادما بعد حوالي 4.5 مليار سنة. وسيؤدي هذا الاصطدام إلى تحول كبير لكلا المجرتين، ومحو أذرعهما الحلزونية المميزة. سوف تبقى المجموعات النجمية، بما في ذلك نظامنا الشمسي، على قيد الحياة ولكن سيتم إلقاؤها في مدارات جديدة حول مركز مجرة ​​جديد.

تساهم النتائج التي توصل إليها الفريق في إجراء تحقيق أوسع حول أصول العناصر الكيميائية في الكون. ستستمر الدراسات الإضافية باستخدام التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي في استكشاف مجرة ​​المرأة المسلسلة وتوفير فهم أعمق لتاريخها وأصولها.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية