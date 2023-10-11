رؤية أوضح لمجرة درب التبانة: استكشاف غايا للمجموعات الكروية

تهدف مهمة غايا الفضائية، التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) قبل عقد من الزمن، إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرتنا، درب التبانة. وبعد مراقبة 3 مليار نجم ورسم خرائط لمجرة درب التبانة، أدرك العلماء أنهم يفتقدون رؤية واضحة للمناطق المكتظة بالسكان في السماء. ولمعالجة هذه المشكلة، ركز مرصد جايا الفضائي على دراسة العناقيد الكروية، وهي تجمعات فائقة من النجوم.

العناقيد الكروية عبارة عن مجموعات كثيفة من مئات الآلاف من النجوم وهي من أقدم الأجسام في الكون. ومن خلال دراسة هذه العناقيد اكتشف العلماء أن الشمس ليست في مركز مجرة ​​درب التبانة بل في العناقيد المفتوحة الموجودة في أحد الأذرع الحلزونية للمجرة والتي تسمى ذراع القوس.

تم استدعاء علماء الفلك الهواة من قبل وكالة الفضاء الأوروبية للمساعدة في تحليل البيانات التي تم جمعها من مجموعة كروية معينة تسمى أوميغا سنتوري، وتقع على بعد حوالي 17,090 سنة ضوئية من الأرض. وكشف التحليل عن وجود نصف مليون نجم جديد داخل هذه المجموعة وحتى أجسام كونية ضخمة جدًا لدرجة أنها تحني الضوء.

لقد وفر استكشاف جايا للعناقيد الكروية فهمًا أوضح لهذه الهياكل السماوية. إن العدد الهائل من النجوم داخل هذه العناقيد يمكن أن يطغى في كثير من الأحيان على التلسكوبات، مما يجعل من الصعب دراستها بشكل صحيح. ومع ذلك، سمحت ملاحظات جايا بتصوير أكثر تفصيلًا ودقة لهذه العناقيد.

كان الدافع وراء اختيار دراسة أوميغا قنطورس هو وضعها كأكبر مجموعة كروية معروفة في درب التبانة والتي يمكن ملاحظتها من الأرض. يبلغ قطر أوميغا قنطورس 150 سنة ضوئية ويقدر وزنه بأربعة ملايين مرة وزن الشمس، وينتشر أوميغا سنتوري عبر ما يقرب من 10 ملايين نجم. كشفت خريطة جايا لهذه المجموعة عن أكبر عدد من النجوم الجديدة حتى الآن، وسلطت الضوء على توزيع النجوم داخل درب التبانة.

إحدى الظواهر الرائعة التي لاحظتها جايا هي عدسة الجاذبية، حيث يتشوه الضوء الذي يمر عبر الأجسام الثقيلة مثل العناقيد الكروية. بسبب جاذبية هذه العناقيد، ينحني الضوء، مما يؤدي إلى تأثير مكبر. حددت جايا 381 حالة من عدسات الجاذبية داخل مجموعة أوميغا قنطورس، مما يتيح مراقبة المصادر الساطعة البعيدة المعروفة باسم النجوم الزائفة. يمكن تشغيل هذه الكوازارات عن طريق الثقوب السوداء، وتوفر قدرة جايا على دراستها من خلال تأثير العدسة للعنقود رؤى قيمة حول هذه الظواهر البعيدة.

في المستقبل، تخطط جايا لنشر المزيد من البيانات، بما في ذلك معلومات عن ثماني مناطق إضافية مليئة بالنجوم، في عام 2025. ويأمل العلماء أن يساعد ذلك في تأكيد عمر مجرتنا، وتحديد مركزها، وفهم تطور النجوم، وفي نهاية المطاف تقديم رؤى حول الكون. عمر الكون نفسه.

مصادر:

– ناسا – أوميغا سنتوري: https://www.nasa.gov/feature/goddard/new-study-of-gaia-old-data-reveals-new-population-of-exotic-stellar-objects

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_veritable_treasure_trove_of_astronomical_objects

– DW: https://www.dw.com/en/gaia-space-mission-fills-in-map-of-milky-way/a-58050539