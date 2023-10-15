مرصد جايا يكتشف نصف مليون نجم في مجموعة مجاورة

أصدر مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أحدث بياناته، وكشف عن اكتشافات رائدة. في الإصدار الثالث لبياناته، حددت جايا نصف مليون نجم في عنقود مجاور، وحوالي 400 عدسة جاذبية، ومدارات أكثر من 156,000 كويكب.

وتقع النجوم التي تم تحديدها حديثا في أوميغا سنتوري، وهو أكبر تجمع كروي يمكن رؤيته من الأرض. رصد جايا عددًا من النجوم في قلب العنقود يبلغ عشرة أضعاف عدد النجوم، بما في ذلك النجوم التي تكون أكثر خفوتًا بمقدار 15 مرة من تلك التي تم اكتشافها سابقًا.

يعد إصدار البيانات هذا علامة فارقة مهمة للباحثين، لأنه يوفر رؤى قيمة حول بنية وتوزيع وحركة النجوم في أوميغا سنتوري. أعرب Alexey Mints، عضو Gaia Collaboration، عن حماسه لاستخدام إمكانات Gaia الكاملة لإنشاء خريطة شاملة واسعة النطاق للمجموعة.

بالإضافة إلى النجوم، رصد جايا أيضًا أكثر من 380 عدسة جاذبية، وهي أجسام تنحني وتركز الضوء من أجزاء بعيدة من الكون. تمكن هذه العدسات علماء الفلك من دراسة المجرات القديمة ومن المحتمل أن يكتسبوا فهمًا أفضل للمادة المظلمة.

وسلطت كريستين دوكورانت، عالمة الفيزياء الفلكية المشاركة في التعاون، الضوء على اكتشاف أشباه النجوم ذات العدسات البعيدة بين الأجسام المرصودة. الكوازارات هي نوى مجرية شديدة السطوع مدعومة بالثقوب السوداء. يساعد تحديد هذه الكوازارات علماء الفيزياء الفلكية في سعيهم لفهم النوى المجرية النشطة القديمة.

علاوة على ذلك، فإن إصدارات البيانات المستقبلية لـ Gaia متوقعة بشدة. الإصدار الرابع، المتوقع في عام 2026، سيحتوي على عمليات رصد لثماني مناطق كثيفة النجوم في الفضاء. ومن المقرر إصدار البيانات النهائية للبعثة في عام 2030.

يمثل إصدار البيانات الرائع هذا من Gaia خطوة أخرى إلى الأمام في فهمنا للكون ويزود الباحثين بمعلومات حيوية حول ديناميكيات النجوم وتطور المجرات وأسرار الكون.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية

– تعاون غايا

– معهد لايبنتز للفيزياء الفلكية بوتسدام