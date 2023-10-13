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مهمة غايا تُصدر بيانات جديدة لرسم خرائط درب التبانة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 13، 2023
مهمة غايا تُصدر بيانات جديدة لرسم خرائط درب التبانة

أصدرت بعثة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا كمية كبيرة من البيانات، مما يوفر رؤى قيمة حول بنية درب التبانة. Gaia هو مرصد فضائي مخصص لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة لمجرتنا، بما في ذلك النجوم والكواكب والمذنبات والكويكبات.

يتضمن أحدث إصدار للبيانات نصف مليون نجم جديد وتفاصيل حول أكثر من 150,000 ألف كويكب داخل نظامنا الشمسي. تملأ هذه المعلومات الفجوات من الإصدارات السابقة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في السماء. على سبيل المثال، يظهر الآن عنقود أوميغا قنطورس الكروي، وهو أكبر تجمع يمكن رؤيته من الأرض، عددا من النجوم أكبر بعشر مرات من ذي قبل، مع تحديد إجمالي 526,587 نجما جديدا.

بالإضافة إلى هذه النجوم، اكتشف جايا عددًا كبيرًا من عدسات الجاذبية. تحدث عدسة الجاذبية عندما يقوم جسم ضخم، مثل مجموعة المجرات، بتشويه الزمكان، ويعمل كعدسة مكبرة ويسمح للباحثين بمراقبة الأجسام البعيدة. حددت جايا 381 مرشحًا قويًا للكوازارات ذات العدسات، بما في ذلك 50 مرشحًا محتملًا للغاية. هذه النجوم الزائفة ذات العدسات هي نوى مجرية شديدة السطوع مدعومة بالثقوب السوداء.

الهدف الأساسي لـ Gaia هو مسح النجوم، ولكنه أيضًا يجمع بيانات كونية قيمة كمكافأة إضافية. توفر المهمة منظورًا فريدًا للكون والأجسام الموجودة فيه، بدءًا من الأجسام الموجودة في نظامنا الشمسي وحتى الكوازارات المصورة على بعد مليارات السنين الضوئية.

مع كل إصدار للبيانات، تعمل Gaia على توسيع فهمنا لمجرة درب التبانة ومكوناتها المختلفة. يمكن للعلماء الآن استخدام هذه الثروة من المعلومات لدراسة المجموعات بمزيد من التفصيل واستكشاف الأجسام البعيدة التي كانت في السابق بعيدة عن متناولنا. يستمر منظور جايا الشامل للسماء في تقديم رؤى رائعة للكون الذي نعيش فيه.

مصادر:
– مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية
– معهد لايبنتز للفيزياء الفلكية بوتسدام الألماني
- مختبر بوردو للفيزياء الفلكية الفرنسي

By فيكي ستافروبولو

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