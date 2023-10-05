منظمة أبحاث الفضاء الهندية تجري اختبار الإجهاض أثناء الطيران لمهمة جاجانيان

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإجراء اختبار حاسم أثناء الرحلة لنظام هروب الطاقم لمهمة Gaganyaan، أول مشروع رحلة فضائية مأهولة في الهند. ومن المقرر إجراء الاختبار بحلول نهاية أكتوبر 2023.

يعد نظام Crew Escape System (CES) ميزة أمان مصممة لفصل وحدة الطاقم بسرعة عن مركبة الإطلاق الخاصة بها في حالة الطوارئ أثناء الإطلاق. ستكون المركبة الاختبارية TV-D1 هذا الشهر هي الأولى من بين أربع مهمات فاشلة مخطط لها في إطار برنامج Gaganyaan.

الهدف من الاختبار القادم هو التحقق من صحة أداء CES في ظل ظروف مختلفة، مثل الضغط الديناميكي العالي والظروف ترانسونيك. وقد تم تطوير مركبة الاختبار، وهي صاروخ أحادي المرحلة يعتمد على الدفع السائل، خصيصًا لهذا الغرض.

ويشرف مركز فيكرام سارابهاي الفضائي (VSSC)، ومقره ثيروفانانثابورام، وهو المركز الرئيسي لـ ISRO، على الاستعدادات للاختبار. وفقًا لمدير VSSC S Unnikrishnan Nair، وصلت جميع أنظمة المركبات إلى موقع الإطلاق ويجري حاليًا التجميع النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر ناير إمكانية استخدام المركبة التجريبية في السياحة الفضائية. تتمتع المركبة بالقدرة على حمل وحدة الطاقم إلى ارتفاع 100 كيلومتر والعودة بأمان إلى الأرض.

وتهدف مهمة جاجانيان إلى إظهار قدرة الهند على إرسال طاقم مكون من فردين إلى ثلاثة أفراد إلى مدار دائري يبلغ طوله حوالي 400 كيلومتر حول الأرض في مهمة تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام. تم تصميم وحدة الطاقم بهيكل داخلي معدني مضغوط وهيكل خارجي غير مضغوط مع نظام حماية حراري لتوفير بيئة مريحة للطاقم في الفضاء.

تم تحديد قاذفة الرفع الثقيل التابعة لـ ISRO، الصاروخ LVM3، على أنها مركبة الإطلاق لمهمة Gaganyaan. ومع ذلك، أوضح ناير أنه لا يمكن استخدام LVM3 لإجراء اختبارات للتحقق من صحة معرض CES بسبب تكلفته العالية.

المصدر: PTI (اسم المصدر مخفي)