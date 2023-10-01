تكوين قارة عظمى جديدة قد يهدد الحياة على الأرض خلال 250 مليون سنة

استخدم علماء من جامعة بريستول نماذج مناخية حاسوبية عملاقة للتنبؤ بالعواقب المدمرة المحتملة لتكوين القارة العملاقة في المستقبل. ويعتقدون أنه خلال حوالي 250 مليون سنة، ستندمج قارات الأرض لتشكل قارة عملاقة جديدة تسمى بانجيا ألتيما. ومن شأن هذا الاندماج أن يؤدي إلى ظروف مناخية قاسية، مما يجعل الكوكب غير صالح للسكن فعليًا بالنسبة للبشر والثدييات.

ومن خلال محاكاة اتجاهات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في القارة العملاقة، تمكن الباحثون من حساب التأثير على مستويات ثاني أكسيد الكربون. ووجدوا أن تكوين بانجيا ألتيما سيؤدي إلى ثوران بركاني أكثر تكرارا، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة ارتفاع درجة حرارة الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الشمس أكثر إشراقًا، وتنبعث منها المزيد من الطاقة وتساهم في التأثير العام للاحترار.

وذكر ألكسندر فارنسورث، المؤلف الرئيسي لورقة البحث، أن الجمع بين القارية والشمس الأكثر سخونة وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يخلق درجات حرارة عالية للغاية، تصل إلى 2-40 درجة مئوية. ستؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة إلى تفاقم الحرارة، مما يجعل من المستحيل على البشر والعديد من الأنواع الأخرى البقاء على قيد الحياة بسبب عدم قدرتهم على تبريد أجسامهم من خلال العرق.

وعلى الرغم من أن التوقعات تم حسابها على افتراض أن البشر سيتوقفون عن حرق الوقود الأحفوري، إلا أن الباحثين حذروا من أن مضاعفة مستويات ثاني أكسيد الكربون الحالية يمكن أن يحدث في وقت أقرب بكثير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة المناخ.

وهذا التنبؤ المثير للقلق هو بمثابة تذكير بأن عواقب تغير المناخ يمكن أن تكون وخيمة وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثارها. يعد البحث بمثابة دعوة لإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون لتأمين مستقبل صالح للسكن للأجيال القادمة.

مصادر:

– جامعة بريستول

- سي ان ان