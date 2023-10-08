تقوم DLR ببناء سرير اختبار لروبوتات استكشاف المريخ والقمر

قام فريق الروبوتات في وكالة الفضاء الألمانية DLR ببناء سرير اختبار بمساحة 1500 متر مربع لروبوتاتهم القادمة لاستكشاف المريخ والقمر. يوفر سرير الاختبار هذا، الواقع في بلدة Oberpfaffenhofen خارج مركز الروبوتات والميكاترونيك التابع لـ DLR، بيئة محاكاة لاختبار أداء هذه الروبوتات.

تم تجهيز سرير الاختبار بأجهزة محاكاة لكل من الأسطح القمرية والمريخية، بما في ذلك مواد مثل البازلت وصخور الحمم البركانية والسوفيت. تتميز بوجود عوائق تضاريس مختلفة، مثل الكثبان الرملية والتلال والأنفاق والأخاديد والصخور والتلال، والتي يجب على الروبوتات التنقل من خلالها. الهدف هو اختبار قدرات الروبوتات على استخراج العينات والتحرك في أنواع مختلفة من التضاريس.

أحد الجوانب الرئيسية للاختبار هو التنسيق بين منصات آلية متعددة. يهدف سرير الاختبار إلى تقييم كيفية عمل هذه الروبوتات معًا بكفاءة من حيث استخراج العينات والتنقل. ستستخدم الروبوتات أيضًا خرائط للفضاء تم إنشاؤها ديناميكيًا للمساعدة في التنقل.

في حين أن سرير الاختبار له حدوده، مثل حجمه وغياب بيئة محكمة الغلق أو محاكاة الجاذبية، فإنه يخدم غرضه المتمثل في توفير تضاريس واقعية لاختبار الروبوتات عليها. ولم يتم تصميمه لاختبار صلابة الإشعاع أو الظروف الجوية، والتي يمكن تقييمها من خلال وسائل مختلفة.

ستكون المهمة الأولى التي تستخدم سرير الاختبار هذا هي المركبة الجوالة IDEFIX، التي تم تطويرها بالتعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية CNES. ومن المقرر إرسال المركبة إلى فوبوس كجزء من مهمة MMX من اليابان.

من المتوقع أن يكون سرير اختبار DLR لروبوتات استكشاف المريخ والقمر مصدرًا قيمًا للوكالة وشركائها في تطوير وتحسين التقنيات المطلوبة للبعثات الفضائية المستقبلية.

مصادر:

– DLR – موقع اختبار القمر والمريخ للمهام الآلية

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