إمكانات الوجبة المائية كمصدر للغذاء والأكسجين لرواد الفضاء في استكشاف الفضاء

يدرس علماء من جامعة ماهيدول في تايلاند إمكانات الدقيق المائي، وهو أصغر نبات مزهر على وجه الأرض، كمصدر للغذاء والأكسجين لرواد الفضاء أثناء استكشاف الفضاء. الوجبة المائية، أو الوولفية، هي نبات عديم الجذور يطفو على أسطح البحيرات والبرك في آسيا. إن قدرته على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي ومحتواه العالي من البروتين يجعله مرشحًا جذابًا لدعم رواد الفضاء في مهمات أطول وزيارات للأجرام السماوية الأخرى.

ولدراسة آثار الجاذبية على نمو وتطور دقيق الماء، أخضع الباحثون النبات لظروف الجاذبية المفرطة باستخدام جهاز طرد مركزي في المركز الفني لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في هولندا. ويمكن لجهاز الطرد المركزي محاكاة ما يصل إلى 20 مرة من جاذبية الأرض، مما يسمح للعلماء بمراقبة كيفية تكيف دقيق الماء مع بيئات الجاذبية المختلفة.

إن بساطة الطحالب المائية، التي تفتقر إلى الجذور أو السيقان أو الأوراق، تجعلها موضوعًا مثاليًا لدراسة تأثيرات الجاذبية على نمو النبات. تتيح دورة حياته القصيرة التي تتراوح من خمسة إلى 10 أيام للباحثين مراقبة دورة حياته بأكملها ودراسة استجابته للجاذبية المفرطة في فترة قصيرة.

تتضمن التجارب وضع دقيق الماء في حاويات مزودة بمصابيح LED تحاكي ضوء الشمس الطبيعي وتدويرها بسرعات عالية. ويمكن للباحثين دراسة جيلين من الوجبات المائية خلال فترة اختبار مدتها أسبوعين. ثم يقومون باستخراج عينات للتحليل الكيميائي للحصول على نظرة ثاقبة حول استجابة دقيق الماء للجاذبية المفرطة.

قبل اختبار المساحيق المائية عند مستويات الجاذبية الشديدة، كان الفريق قد استخدم بالفعل أجهزة clinostats، وهي أجهزة تحاكي الجاذبية الضعيفة أو الجاذبية الصغرى، لمراقبة نمو النبات. أظهرت المقارنات بين نمو النبات في الجاذبية الطبيعية والجاذبية الصغرى المحاكاة اختلافًا طفيفًا أو معدومًا. ومع ذلك، يهدف الباحثون إلى توسيع نطاق ملاحظاتهم عبر طيف الجاذبية بأكمله لفهم كيفية تكيف النباتات مع بيئات الجاذبية المختلفة وازدهارها بشكل أفضل.

بفضل قدرته على إنتاج الأكسجين وإمكاناته كمصدر للبروتين، فإن المساحيق تبشر بالخير بالنسبة للزراعة الفضائية ودعم رواد الفضاء خلال المهام الفضائية طويلة الأمد. سيساعد المزيد من البحث والتحليل في تحديد مدى ملاءمتها لدعم استكشاف الإنسان للفضاء.

مصادر:

– جامعة ماهيدول في تايلاند

– المركز الفني لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في هولندا