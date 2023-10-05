مهمة Chang'e-8 الصينية لتوفير مساحة للمعدات العلمية الدولية

وستوفر مهمة الصين القمرية القادمة "تشانغ آه-8"، المقرر إطلاقها في عام 2028، فرصة غير مسبوقة للدول الأخرى للمساهمة بالمعدات العلمية. ستتمتع البعثة بقدرة حمولة تبلغ 200 كيلوجرام (440 رطلاً) ويمكن للدول المهتمة تقديم خطابات نوايا إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) بحلول نهاية هذا العام. وذكر وانغ تشيونغ، نائب كبير مصممي المهمة، أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات المبتكرة، والروبوتات ذات القدرة على انتزاع الأشياء من سطح القمر، والأدوات العلمية المكملة للأدوات الصينية.

بالإضافة إلى الأدوات الثابتة، يمكن للبلدان المشاركة أيضًا المساهمة بالروبوتات والمركبات الجوالة ومركبات الطيران التي يمكنها العمل بشكل مستقل بعد الهبوط. وترحب إدارة الفضاء الصينية أيضًا بالتعاون على مستوى المهمة، حيث ستطلق الصين وشركاؤها مجساتهم وتشغيلها بشكل منفصل ولكن يتعاونون في المدار أو يستكشفون سطح القمر بشكل مشترك.

وهذه الفرصة للتعاون الدولي لا مثيل لها، حيث أن البعثات السابقة لم تحمل سوى جزء صغير من سعة الحمولة. على سبيل المثال، ستحمل مهمة Chang'e-6، المقرر إطلاقها في العام المقبل، أقل من 20 كيلوجرامًا من المعدات من فرنسا والسويد وإيطاليا وباكستان.

هدف الصين هو إنشاء قاعدة قمرية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2035، ويمكن أن تساعد مهمة Chang’e-8 في تحقيق هذا الهدف. تشمل مواقع الهبوط المحتملة للمهمة سلسلة جبال شاكلتون-دو غيرلاش أو ثلاث حفر تُعرف باسم ليبنيتز بيتا وأموندسن وكابيوس، والتي يُعتقد أنها تحتوي جميعها على جليد مائي يمكن أن يدعم قاعدة قمرية.

لا تزال مهمة Chang'e-8 في مرحلة تصميم المفهوم وستتكون من مركبة هبوط ومركبة جوالة وروبوت تشغيل. وسوف تحمل ما مجموعه 14 أداة للتحقيقات الجيولوجية، ومراقبة الأرض على سطح القمر، وتحليل العينات القمرية في الموقع، واختبار تكنولوجيا استخدام الموارد. وستشمل المعدات كاميرات، ومقياس الزلازل، وتلسكوب الأشعة السينية الناعمة، وكاشف المجال الكهرومغناطيسي منخفض التردد، وجهاز تصوير متعدد الأطياف لرصد الأرض.

وأعرب توماس زوربوشن، المدير العلمي المساعد السابق لناسا، عن سعادته بخطط الصين لاستكشاف القمر وسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في الفضاء. قال زوربوشن، الذي يعمل الآن أستاذًا في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ في سويسرا: "إن استكشاف القمر [...] لا يغير فهمنا للقمر فحسب، بل يغير أيضًا العلاقة بين القمر والأرض، وبالتالي تاريخ الأرض". وشدد على إمكانية التعاون بين البلدان في مجتمع الفضاء.

مصادر:

- رويترز