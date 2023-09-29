اكتشف علماء الفلك المجال المغناطيسي القديم في المجرة البعيدة

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف المجال المغناطيسي لمجرة بعيدة جدًا، استغرق ضوءها أكثر من 11 مليار سنة للوصول إلى الأرض. كانت هذه المجرة موجودة عندما كان عمر الكون 2.5 مليار سنة فقط. يوفر هذا الاكتشاف رؤى أساسية حول تكوين المجالات المغناطيسية في المجرات، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة.

إن مجرتنا، إلى جانب المجرات الأخرى، مرتبطة بمجالات مغناطيسية تمتد لعشرات الآلاف من السنين الضوئية. ومع ذلك، فإن العملية التي تتشكل وتتطور بها هذه المجالات ظلت مجهولة إلى حد كبير للعلماء. تنبع المعرفة المحدودة حول المجالات المغناطيسية في المجرات من حقيقة أن علماء الفلك لم يرسموا سوى خرائط للمجالات المغناطيسية في المجرات القريبة فقط.

باستخدام قدرات التصوير عالية الدقة لمصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA)، اكتشف الباحثون مجالًا مغناطيسيًا متطورًا بالكامل في مجرة ​​بعيدة. يشبه هذا المجال من الناحية الهيكلية تلك التي لوحظت على مقربة من مجرتنا، لكنه أضعف بحوالي 1000 مرة من المجال المغناطيسي للأرض ويمتد لأكثر من 16,000 سنة ضوئية.

تشير هذه النتائج الجديدة إلى أن المجالات المغناطيسية على نطاق المجرة يمكن أن تتشكل بسرعة خلال المراحل الأولى من حياة المجرة. يوضح المؤلف المشارك Rob Ivison، عالم الفلك في المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)، أن هذا الاكتشاف يقدم منظورًا جديدًا حول الأعمال الداخلية للمجرات نظرًا لأن المجالات المغناطيسية مرتبطة بشكل معقد بتكوين النجوم الجديدة.

وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم من خلال دراسة الضوء المنبعث من حبيبات الغبار داخل المجرة البعيدة 9io9. في وجود مجال مغناطيسي، تصطف حبيبات الغبار، مما يتسبب في استقطاب الضوء المنبعث. اكتشفت ALMA ورسمت إشارة مستقطبة من 9io9، مما يؤكد وجود مجال مغناطيسي في مجرة ​​بعيدة جدًا.

يلقي هذا الاكتشاف الخارق الضوء على التكوين والتطور المبكر للمجالات المغناطيسية في المجرات. ومن خلال إجراء المزيد من التحقيقات في المجالات المغناطيسية البعيدة، يأمل العلماء في كشف الألغاز المحيطة بهذه السمات المجرية.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية