يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مجرات ضخمة من فجر الكون

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف مجرات بعيدة أكبر حجمًا وأكثر ضخامة وأكثر سطوعًا مما كان متوقعًا وجودها خلال المليار سنة الأولى بعد الانفجار الكبير. وقد دفع هذا العلماء إلى التشكيك في النظريات التقليدية لعلم الكونيات، بل وأثار احتمال أن يكون عمر الكون ضعف ما تم تقديره سابقًا.

وقد استخدم فريق من العلماء عمليات محاكاة متطورة لشرح هذا التناقض. يقترحون أن تكوين النجوم الغاضب وغير المنتظم في الكون المبكر كان من الممكن أن يتسبب في تكوين المجرات وتطورها بسرعة أكبر من المجرات القريبة اليوم. تشير عمليات المحاكاة إلى أنه حتى المجرات الأقل ضخامة يمكن أن تبدو مضيئة، وذلك بفضل نشاط الانفجار النجمي السريع وغير المنتظم أو تكوين النجوم. تساهم الطبيعة النشطة للنجوم الأولية والنجوم حديثة الولادة في سطوع هذه المجرات.

وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، إلى أن المجرات التي تشكلت عند الفجر الكوني يمكن أن تحقق السطوع المطلوب خلال الوقت المحدود الذي انقضى منذ الانفجار الكبير. وتمثل هذه الفترة، المعروفة بالفجر الكوني، ظهور الضوء في الكون مع تشكل النجوم والمجرات الأولى.

يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا لتكوين المجرات وتطورها، ويسلط الضوء على الطبيعة المعقدة والديناميكية للكون المبكر. يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي دفع حدود معرفتنا ويقدم رؤى قيمة حول الكون البعيد.

مصادر:

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجه أنظاره نحو الكون البعيد… (مقال مصدر)

- تكشف الدراسة أن المجرات تصرفت بشكل مختلف في نشأة الكون

- صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي لسديم أوريون الصادرة على ESASky