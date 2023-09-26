وجدت دراسة جديدة أن الروائح المنبعثة من التوت الأزرق المصاب يمكن أن تطرد ذباب الفاكهة

اكتشف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أن التوت البري المصاب بفطر Colletotrichum fioriniae يصدر روائح تطرد ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة المرقطة، وهي آفة ذبابة الفاكهة المدمرة. وتمكن الباحثون من إعادة خلق الرائحة الطاردة من الفطريات، مما خدع الذباب في إدراك الفاكهة الصحية على أنها مصابة. يمكن أن يقدم هذا الاكتشاف طريقة بديلة لمكافحة الآفات تقلل من الحاجة إلى المبيدات الحشرية.

تشكل ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة المرقطة تهديدًا كبيرًا للفواكه ذات القشرة الرقيقة وتسبب خسائر اقتصادية للمزارعين في جميع أنحاء العالم. من الصعب السيطرة على الذباب بسبب دورة حياته التي تحدث داخل الفاكهة، حيث تكون محمية من رش المبيدات الحشرية التقليدية. علاوة على ذلك، فإن معدل نموها المتسارع يتيح انتشار الإصابة بسرعة. وقد أدى ذلك إلى الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية، والتلوث البيئي، وتعزيز مقاومة المبيدات الحشرية.

حدد الباحثون مواد كيميائية متطايرة محددة تنبعث من الفطريات التي تطرد ذباب D. suzukii. تم العثور على اثنين من هذه المواد الكيميائية، كروتونات الإيثيل وإيثيل بوتيرات، لهما فعالية خاصة في طرد الذباب. تتمتع هذه المواد الطاردة الطبيعية بإمكانية دمجها في استراتيجية مكافحة الآفات المعروفة باسم إدارة "الدفع والسحب". في هذا النهج، تقوم المواد الطاردة "بدفع" الحشرات بعيدًا عن المحصول بينما تقوم مادة جاذبة بجذبها نحو فخ يحتوي على مبيد حشري.

تتضمن الخطوات التالية لفريق البحث اختبار هذه المواد الطاردة في الميدان، بمفردها أو مع المواد الجاذبة، لتحديد مدى فعاليتها. إنهم مهتمون أيضًا باستكشاف ما إذا كانت هذه المواد الطاردة يمكن أن تعمل على الفواكه الأخرى المصابة بـ D. suzukii، مثل الفراولة والكرز والتوت.

بشكل عام، تساهم هذه الدراسة في الحاجة إلى أساليب بديلة لإدارة آفات ذبابة الفاكهة، مما يوفر خيارات غير سامة للمزارعين تقلل من الاعتماد على المبيدات الحشرية.

المصدر: Caitlin C Rering et al، التوت الأزرق المصاب بمسببات الأمراض الفطرية Colletotrichum fioriniae يطلق روائح تطرد ذبابة الفاكهة suzukii، Pest Management Science (2023).