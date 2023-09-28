نهج جديد يستخدم الروائح الفطرية لصد ذباب الفاكهة وتقليل استخدام المبيدات الحشرية

في دراسة جديدة، اكتشف باحثون في الولايات المتحدة أن التوت الأزرق المصاب بفطر Colletotrichum fioriniae يصدر روائح تطرد ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة المرقطة، وهي آفة مدمرة للتوت والكرز. ومن خلال إعادة خلق الرائحة الطاردة من الفطريات، تمكن الباحثون من خداع ذباب الفاكهة وإدراك أن الفاكهة الصحية مصابة، مما يوفر بديلاً محتملاً لاستخدام المبيدات الحشرية التقليدية.

تعتبر ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة المرقطة من الآفات المستمرة التي تشكل تهديدًا كبيرًا للفواكه ذات القشرة الرقيقة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء العالم. اعتمدت الطرق التقليدية لمكافحة الآفات بشكل كبير على استخدام المرشات الكيميائية، لكنها غير فعالة ضد الذباب الذي يحتمي داخل الفاكهة خلال معظم دورة حياتها. وهذا غالبا ما يؤدي إلى الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية وتلوث البيئة لاحقا.

اكتشف فريق الباحثين، بقيادة كيتلين رينج من وزارة الزراعة الأمريكية، أن مادتين كيميائيتين متطايرتين محددتين ينتجهما فطر Colletotrichum fioriniae، وهما إيثيل كروتونات وإيثيل بوتيرات، تعملان على صد ذبابة الفاكهة المرقطة بشكل فعال. وقد أظهرت هذه المركبات إمكانية دمجها في استراتيجية مكافحة الآفات المعروفة باسم إدارة "الدفع والجذب".

في سيناريو الدفع والجذب، فإن المادة الطاردة الطبيعية "تدفع" الذباب بعيدًا عن المحاصيل، في حين أن المادة الجاذبة ستجذبهم إلى الفخاخ التي تحتوي على مبيدات حشرية. تتيح هذه الطريقة التحكم المستهدف في الآفات دون الحاجة إلى رش المواد الكيميائية الضارة على نطاق واسع.

يقوم الباحثون الآن بإجراء اختبارات ميدانية لتقييم فعالية هذه المواد الطاردة، سواء بشكل فردي أو بالاشتراك مع المواد الجاذبة. كما أنهم يدرسون ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه التقنيات على الفواكه الأخرى الموبوءة بذبابة الفاكهة المرقطة، مثل الفراولة والكرز والتوت.

ويقدم هذا الإنجاز حلاً واعداً للحد من استخدام المبيدات الحشرية ومعالجة الحاجة الملحة لطرق بديلة لإدارة الآفات المدمرة. ومن خلال استغلال حساسية الذباب للروائح المنبعثة من الفاكهة المصابة، يمكن للمزارعين حماية محاصيلهم دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة.

مصادر:

– جمعية الصناعة الكيميائية عبر EurekAlert!