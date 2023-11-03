دور الفطريات والبكتيريا في معالجة التلوث البلاستيكي

البولي بروبلين، وهو بلاستيك يستخدم على نطاق واسع ويوجد في العناصر اليومية مثل حاويات المواد الغذائية والأغشية البلاستيكية، لديه معدل إعادة تدوير يبلغ 1٪ فقط، مما يساهم في 28٪ من النفايات البلاستيكية العالمية. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الرائد الذي توصلت إليه جامعة سيدني لديه القدرة على إحداث ثورة في إدارة النفايات البلاستيكية. من خلال إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن فطريات معينة يمكنها تحليل مادة البولي بروبيلين بنسبة 27% خلال 90 يومًا، مع تحقيق التحلل الكامل بحلول اليوم 140.

لا يوفر هذا الاكتشاف المهم حلاً مستدامًا للنفايات البلاستيكية في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة للنفايات فحسب، بل يضيف أيضًا إلى القائمة المتزايدة من الأساليب البيولوجية لمكافحة التلوث البلاستيكي. ومع ذلك، من المهم التأكيد على الحاجة إلى تقليل استهلاك البلاستيك بشكل عام، حيث أن التحلل البيولوجي يؤدي إلى انبعاثات الكربون. ينبغي النظر إلى التحلل القائم على الفطريات على أنه مكمل لجهود الحد من النفايات وليس بديلاً.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجرتها الحدائق النباتية الملكية في كيو، عن وجود العديد من الفطريات والبكتيريا المسببة للبلاستيك في المستنقعات المالحة الساحلية في جيانغسو، الصين. تظهر هذه الكائنات الحية الدقيقة إمكانات واعدة في تحطيم البوليمرات ذات الأساس النفطي، وبالتالي توسيع نطاق الأدوات المتاحة لمكافحة التلوث البلاستيكي.

مع أزمة التلوث البلاستيكي، أصبح دور الفطريات والبكتيريا ذا أهمية متزايدة. تظهر هذه المحللات الطبيعية كحلفاء قيمين في مهمتنا للتخفيف من الأثر البيئي للنفايات البلاستيكية. في حين أن اكتشاف التحلل القائم على الفطريات يعد خطوة إيجابية نحو الإدارة المستدامة للنفايات، فمن الضروري إعطاء الأولوية للحد من استخدام البلاستيك وتحسين ممارسات إعادة التدوير. ومن خلال الجمع بين الابتكارات مثل التحلل القائم على الفطريات والجهود الجماعية لتقليل استهلاك البلاستيك، يمكننا خلق مستقبل أنظف وأكثر خضرة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يساهم تحلل البولي بروبيلين القائم على الفطريات في إدارة النفايات؟

ج: إن الفطريات التي اكتشفتها جامعة سيدني يمكنها تحليل مادة البولي بروبيلين، وهي مادة بلاستيكية شائعة الاستخدام، بنسبة كبيرة خلال فترة زمنية محددة. توفر هذه النتيجة طريقة مستدامة لمعالجة النفايات البلاستيكية وتقليل تأثيرها البيئي.

س: هل الفطريات والبكتيريا فعالة في تحطيم أنواع أخرى من البلاستيك؟

ج: نعم، لقد حددت الدراسات العديد من الفطريات والبكتيريا التي تظهر نتائج واعدة في تحطيم البوليمرات ذات الأساس النفطي، وتوسيع نطاق الكائنات الحية الدقيقة المتاحة لمكافحة التلوث البلاستيكي.

س: هل يعتبر التحلل الناتج عن الفطريات حلاً كاملاً للنفايات البلاستيكية؟

ج: في حين أن التحلل القائم على الفطريات يقدم تقدماً كبيراً، فمن المهم تسليط الضوء على الحاجة إلى تقليل استهلاك البلاستيك بشكل عام وتحسين ممارسات إعادة التدوير. وينبغي النظر إلى التدهور القائم على الفطريات باعتباره مكملاً لجهود الحد من النفايات وليس كحل مستقل.