الفطريات في الفضاء: الفوائد والمخاطر المحتملة

اكتشف رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الروسية مير في عام 1988 أن الفطريات تمكنت من الوصول إلى الفضاء وتسببت في أضرار جسيمة للمحطة. منذ ذلك الحين، أصبح رواد الفضاء يواجهون خطر التلوث الفطري في الفضاء. على الرغم من الجهود المبذولة لوضع إجراءات التنظيف، لا تزال الفطريات تشكل خطرًا ليس على صحة رواد الفضاء فحسب، بل أيضًا على السلامة الهيكلية للمحطات الفضائية.

ومع ذلك، بدلاً من الخوف من الفطريات، يقوم العلماء الآن باستكشاف كيفية بقاء هذه الكائنات الحية وتكيفها في بيئة الفضاء القاسية. أجرى الباحثون المرتبطون بوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا تجارب الجاذبية المفرطة على الفطريات للحصول على فهم أفضل لآلياتها. ومن خلال دراسة نموها وسلوكها في الجاذبية الصغرى، يأمل العلماء في استخدام الفطريات لبناء مستوطنات خارج العالم وربما دمجها في الأدوية خارج العالم.

في عام 2016، أطلق الباحثون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا فطريات إلى الفضاء لأول مرة لدراسة كيف تسببت بيئة المحطة الفضائية في قيام الكائنات الحية بإنتاج جزيئات معينة لا تنتجها عادة على الأرض. أحد الأنواع المعينة، Aspergillus nidulans، معروف بقدرته على تطوير أدوية هشاشة العظام.

يمكن أن تكون دراسة قدرة الفطريات على التكيف لإصلاح تلف الحمض النووي الناجم عن الإشعاع الفضائي مفيدة للبعثات الفضائية المأهولة طويلة المدى، مثل تلك المتوجهة إلى القمر أو المريخ. يعد الحفاظ على كثافة العظام مصدر قلق لرواد الفضاء في هذه المهام، ومن الممكن أن تساعد خصائص الفطريات في التخفيف من هذه المشكلة.

ويتم أيضًا إجراء أبحاث مماثلة على الأرض، حيث تجري وكالة الفضاء الأوروبية دراسة حول المستعمرات الفطرية في بيئات الجاذبية المفرطة. من خلال التحقيق في كيفية استجابة الأنواع الفطرية كاملة النمو للتفاعلات المجهدة، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لقدرتها على الازدهار في ظروف الجاذبية الصغرى.

يعد فهم سلوك الفطريات أمرًا بالغ الأهمية مع تقدم استكشاف الفضاء. تمثل الفطريات مخاطر وفرصًا على حد سواء، حيث يمكن أن تشكل تهديدًا لصحة رواد الفضاء والسلامة الهيكلية للمركبات الفضائية، ولكن لها أيضًا تطبيقات مفيدة مثل إنتاج الغذاء وتطوير الأدوية. ومن خلال تسخير إمكانات الفطريات، يهدف العلماء إلى خلق علاقة تكافلية بين البشر والكائنات الحية الدقيقة في الفضاء.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

- "التلوث الكيميائي لمحطة الفضاء الدولية خارج هذا العالم (وليس بطريقة جيدة)" (المصدر)

- "محطة مير الفضائية الروسية شوهدت من المكوك الفضائي أتلانتس أثناء اقترابها من الالتحام في 15 يناير 1997" (المصدر)

- "جهاز الطرد المركزي ذو القطر الكبير التابع لوكالة الفضاء الأوروبية هو جهاز طرد مركزي بقطر 8 أمتار وأربعة أذرع" (المصدر)