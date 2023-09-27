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الفطريات: بديل مستدام وتحويلي للنظم الغذائية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
الفطريات: بديل مستدام وتحويلي للنظم الغذائية

في أطروحة دكتوراه حديثة في المركز السويدي لاستعادة الموارد، تستكشف نيدا روستا إمكانات الفطريات الخيطية لإحداث ثورة في أنظمتنا الغذائية. من خلال تسخير قوة التخمر الميكروبي، تبحث روستا في جوانب مختلفة من الفطريات الخيطية، مثل تحسين الإنتاج، وتخليق المغذيات، وإنشاء منتجات غذائية مستدامة. يسلط عملها الضوء على القدرة على التكيف والإنتاجية والخصائص الغذائية لهذه الفطريات الصالحة للأكل.

إحدى النتائج الرئيسية لأبحاث روستا هي قدرة الفطريات الخيطية، وتحديدًا Aspergillus oryzae، على إنتاج كتلة حيوية مغذية ذات محتوى غذائي محسّن عند زراعتها على دقيق الشوفان. وهذا يفتح إمكانيات استخدام الفطريات كمصدر غذائي مستدام وصحي. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف روستا قدرة الفطريات على تصنيع المواد النشطة بيولوجيًا مثل إل-كارنيتين، مع تفوق Aspergillus oryzae على الأنواع الفطرية الأخرى في هذا الصدد.

بصرف النظر عن فوائدها الغذائية، تقدم الفطريات الخيطية حلولاً محتملة للقضايا المجتمعية. تساهم تربية الحيوانات التقليدية في أنظمتنا الغذائية بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة. يشير عمل روستا إلى أن التخمر الفطري يمكن أن يوفر بدائل مستدامة، مما يحتمل أن يخفف من التأثير البيئي للزراعة التقليدية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن روستا عازمة على مواصلة أبحاثها، سواء في الأوساط الأكاديمية أو من خلال التعاون مع صناعة الأغذية. ومن بين أهدافها توسيع نطاق العمليات والتطبيقات العملية. تصف روستا رحلتها كطالبة دكتوراه بأنها صعبة ومجزية في نفس الوقت. تضمن عملها في مجال التخمير الميكروبي والإنتاج الغذائي المستدام تجارب صارمة، وتحليل البيانات، والتعاون متعدد التخصصات. وفي نهاية المطاف، تأمل في المساهمة في مستقبل أكثر استدامة وصحة للأنظمة الغذائية العالمية.

من خلال استكشاف إمكانات الفطريات الخيطية، يقدم بحث نيدا روستا طريقًا واعدًا نحو أنظمة غذائية مستدامة وتحويلية.

By مامفو بريشيا

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