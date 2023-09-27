علاقة تكافلية جديدة: الفطريات ونباتات البذور الزيتية تعزز حماية المحاصيل

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة توركو في فنلندا عن إمكانية تسخير قوة الفطريات المفيدة لتعزيز حماية المحاصيل وإنتاجيتها. وركز الباحثون على نوع الفطريات Beauveria bassiana المعروف بقدرته على مكافحة الآفات الحشرية. تستخدم عادة كمبيد حيوي يتم رشه على أوراق المحاصيل، وهذه المبيدات الحيوية معرضة للتحلل بالأشعة فوق البنفسجية. وقد دفع هذا الباحثين إلى استكشاف نهج بديل من خلال تلقيح نباتات اللفت الزيتية بالفطر، مما أدى إلى إقامة علاقة تكافلية فريدة من نوعها.

ووجدت الدراسة أن نمو الفطريات داخل نباتات البذور الزيتية أدى إلى زيادة في التخليق الحيوي للفلافونويد، وهي مركبات معروفة بفوائدها النباتية المتعددة، بما في ذلك خصائصها المضادة للأكسدة. لهذه الفلافونويدات أدوار مختلفة، مثل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وتصبغ الزهور، وردع الحيوانات العاشبة. أدى التفاعل بين الفطر والنبات إلى تعزيز إنتاج المستقلبات، مما يشير إلى استجابة إيجابية وليس آلية دفاع ضد الدخيل الفطري.

والخطوة التالية للباحثين هي دراسة تأثير هذه الفطريات على مرونة النبات ضد الضغوطات البيئية وتأثيرها على جودة المحاصيل. نتائج هذه الدراسة لديها إمكانات كبيرة للزراعة المستدامة عن طريق تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية. إن احتضان التعايش بين الميكروبات المفيدة ونباتات المحاصيل يوفر وسيلة واعدة للممارسات الزراعية المبتكرة. ومن خلال تحسين مرونة المحاصيل وجودتها مع تقليل البصمة البيئية، يمكن للمجتمعات تأمين إمداداتها الغذائية بطريقة ذكية ومستدامة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الميكروبات في صحة النبات وإمكانات أدوات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة في دفع أساليب جديدة للزراعة. توفر الشراكات المستقبلية بين الكائنات الحية، مثل تلك التي تم استكشافها في هذه الدراسة، لمحة عن مستقبل الزراعة، حيث يتم إعطاء الأولوية لإنتاجية المحاصيل والاستدامة البيئية.

مصادر:

– جامعة توركو، فنلندا