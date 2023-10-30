تبحث مهمة إعادة عينات المريخ التابعة لناسا عن حلول وسط تحديات التمويل

تواجه وكالة ناسا عقبة كبيرة أمام مهمتها الطموحة لإرجاع عينات المريخ (MSR)، والتي تهدف إلى استرداد عينات من الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض لإجراء فحص وتحليل متعمق. وكما خلصت لجنة مراجعة مستقلة، فإن الخطة الحالية تواجه صعوبات في الاستعداد للإطلاق بحلول عام 2028، بتكلفة تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار إذا تم الوفاء بالموعد النهائي في عام 2030. ويشكل هذا تحديًا لهدف ناسا المتمثل في استكشاف إمكانية وجود حياة قديمة على المريخ وتعزيز الفهم العلمي.

في الأصل، كانت الخطة تتضمن الاعتماد على المركبة الجوالة بيرسيفيرانس لنقل العينات المجمعة إلى الأرض. ومع ذلك، قد يستغرق هذا النهج وقتًا طويلاً وقد لا يتماشى مع العمر التشغيلي المتوقع للمركبة. وكبديل، اقترحت وكالة ناسا مفهومًا جديدًا يتضمن مركبة هبوط ومركبة صعود إلى المريخ (MAV) لنقل العينات إلى مدار المريخ. بعد ذلك، ستلتقي مهمة مركبة العودة الأرضية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مع مركبة الصعود من المريخ وتعيد العينات في النهاية إلى الأرض. وللأسف، خلص مجلس المراجعة المستقل إلى أن هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ في حدود الميزانية والإطار الزمني المتاحين.

الآن، تواجه ناسا مفترق طرق. يجب على الوكالة الشروع في مسار جديد وتطوير مفهوم مهمة جديد لـ MSR. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات، فقد بدأت ناسا هذه العملية وتتوقع تقديم خطة منقحة في أوائل العام المقبل.

أسئلة وأجوبة

ما هي مهمة إعادة عينة المريخ (MSR)؟

تعد مهمة "إرجاع عينات المريخ" خطة طموحة من قبل وكالة ناسا لجمع عينات من المريخ وإعادتها إلى الأرض لتحليلها بشكل مفصل. ومن خلال دراسة هذه العينات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر، وإمكانات الحياة القديمة، والظروف البيئية.

لماذا تعتبر مهمة MSR مهمة؟

تعتبر مهمة MSR ذات أهمية قصوى لأنها تحمل إمكانية تحقيق اكتشافات علمية رائدة. ويمكن أن يقدم دليلا حاسما على الحياة الماضية أو الحالية على المريخ، مما سيحدث ثورة في فهمنا لإمكانيات الحياة خارج الأرض. علاوة على ذلك، يمكن للمهمة أن تقدم نظرة ثاقبة للتطور الجيولوجي للكوكب وتقدم معلومات قيمة للاستكشاف البشري في المستقبل.

ما هي تحديات التمويل التي تواجه مهمة MSR؟

تنبع تحديات التمويل لمهمة MSR في المقام الأول من الميزانية المحدودة والطبيعة المعقدة للمهمة. وتواجه الخطة الحالية، كما استعرضها مجلس مستقل، قيودا زمنية كبيرة وتكاليف باهظة. إن التمويل الكامل للمهمة، مع ضمان السلامة التقنية ومحاسبة التعقيدات الهندسية، أمر بالغ الأهمية لنجاحها.