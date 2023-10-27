لمحة نادرة: خسوف القمر الجزئي يوم السبت يكشف عن دراما الطبيعة من السماء

الطبيعة جاهزة لتقديم عرض سماوي مذهل هذا السبت، حيث من المقرر أن يزين سماء الليل خسوف جزئي نادر وآسر للقمر. بين الساعة 8.35 مساءً و9.53 مساءً، ستتاح للناس في جميع أنحاء البلاد فرصة مشاهدة "لدغة" مذهلة مأخوذة من الحافة السفلية للقمر المكتمل. تمثل نافذة مدتها 80 دقيقة لحظة ثمينة ينتظرها المتحمسون ومراقبو السماء على حد سواء بفارغ الصبر.

على عكس خسوف القمر الكلي، حيث يغمر ظل الأرض القمر بالكامل، سيكون هذا خسوفًا جزئيًا للقمر، حيث سيتم غمر جزء فقط من سطح القمر في الظل. خلال منتصف الكسوف، في حوالي الساعة 9.15 مساءً، ستكون "اللدغة" في أوضح صورها، مما يوفر متعة بصرية ساحرة لأولئك الذين يحالفهم الحظ بمراقبتها.

يوضح ديفيد مور، الرئيس التنفيذي لعلم الفلك الأيرلندي، أن خسوف القمر أمر نادر الحدوث نسبيًا في أيرلندا. ويضيف: "عادة، يمكن للمرء أن يتوقع رؤية خسوف القمر كل عامين، ولكن طقسنا المتقلب يعني أننا قد نضطر إلى الانتظار لمدة عقد من الزمن لإلقاء نظرة عليه". ومع ذلك، يظل مور متفائلاً بشأن فرص أن يشهد شخص ما في البلاد الحدث الكوني، بغض النظر عن الظروف الجوية.

حتى في ظل السماء الملبدة بالغيوم، لا يزال هناك بصيص من الأمل. مع مدة 80 دقيقة، يسمح باستراحة صغيرة بين السحب التي يمكن أن تكشف عن المشهد. وينصح السيد مور الناس بمواصلة فحص السماء كل خمس دقائق، بغض النظر عن النظرة الأولية. ومع ذلك، إذا كان الطقس متعاونًا، فهو يوصي بضبط المنبه على الساعة 9.15:XNUMX مساءً، وهو الوقت الأمثل لمشاهدة "اللدغة" الرائعة التي ستظهر على سطح القمر.

توضح فرانسيس مكارثي، وهي معلمة من مرصد قلعة بلاك روك في كورك، أن القمر قد يبدو غير ملون قليلاً أثناء الخسوف. عندما يتمكن ضوء الشمس من التسرب عبر الغلاف الجوي للأرض والوصول إلى القمر، يلقي الغلاف الجوي ظلًا "غامضًا"، مما يضفي لونًا محمرًا على القمر. قد تمثل هذه الظاهرة قمرًا رماديًا أو أحمر اللون، مما يوفر تجربة بصرية أكثر جاذبية.

لإحياء ذكرى هذا الحدث التاريخي، تخطط مجلة علم الفلك الأيرلندي لتسليط الضوء على خسوف القمر الجزئي في عدد خاص من مجلتها. وتدعو المنظمة أيضًا عشاق علم الفلك والمصورين للمساهمة بأفضل صورهم من الكسوف، والتقاط السحر الساحر الذي يتكشف في سماء الليل.