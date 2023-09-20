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رواد الفضاء يكملون المهام على متن محطة الفضاء الدولية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
رواد الفضاء يكملون المهام على متن محطة الفضاء الدولية

يعيش عشرة مقيمين حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي تعمل كمختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. وصل ثلاثة من أفراد الطاقم الجدد في 19 سبتمبر وبدأوا في التكيف مع الحياة في ظل انعدام الوزن.

لورال أوهارا من ناسا ونيكولاي تشوب من روسكوزموس كلاهما يقيمان في المدار لأول مرة، وقد قاما بالفعل بمهام صيانة مختلفة. قام أوهارا بمعالجة عينات المياه لتقييم جودة المياه على متن المحطة، بينما شارك تشوب في تجربة لتقييم وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

تم نقل عضوي الطاقم الجديدين، إلى جانب مهندس الطيران أوليغ كونونينكو من روسكوزموس، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس-24. أمضى كونونينكو جزءًا من يومه في نقل البضائع من سويوز والتكيف مع الحياة على متن المحطة.

استعدادًا لرحيلهم في 27 سبتمبر، أمضى رائد الفضاء فرانك روبيو من ناسا والقائد سيرجي بروكوبيف ومهندس الطيران دميتري بيتلين من روسكوزموس وقتًا في التعرف على الحياة في المدار واستكمال التدريب على الهبوط اليدوي المتحكم فيه للمركبة الفضائية سويوز إم إس-23.

وقد استقر أفراد طاقم البعثة 69 الآخرون الذين وصلوا في أغسطس على روتين حياتهم ويشاركون بنشاط في مهام مختلفة. قامت جاسمين موغبيلي من ناسا بجمع بيانات ضغط الدم، واختبر أندرياس موغنسن من وكالة الفضاء الأوروبية نظام إضاءة جديد للمساعدة في الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية، وقام ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بمهام الصيانة على الكاميرا الكروية الداخلية، وركز كونستانتين بوريسوف من روسكوزموس على مهام السباكة المدارية.

يواصل أفراد الطاقم في محطة الفضاء الدولية العمل في المهام الموكلة إليهم، والمساهمة في البحث العلمي ودراسة الفضاء.

مصادر:

  • محطة الفضاء الدولية
  • وكالة ناسا
  • روسكوزموس
  • وكالة الفضاء الأوروبية
  • وكالة استكشاف الفضاء اليابانية

By مامفو بريشيا

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