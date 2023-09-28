قمر الحصاد: ظاهرة قمرية مذهلة

سيزين قمر الحصاد، آخر قمر عملاق لعام 2023، السماء يوم الخميس ويصل إلى ذروته يوم الجمعة، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي. ويحمل هذا الحدث السماوي أهمية كبيرة بالنسبة للمزارعين، لأنه يوفر أمسيات إضافية تحت ضوء القمر خلال موسم الحصاد.

قمر الحصاد هو البدر الذي يحدث في أقرب وقت للاعتدال الخريفي الذي حدث في 23 سبتمبر من هذا العام. على عكس الأقمار الكاملة الأخرى، يرتفع قمر الحصاد عند غروب الشمس لأمسيات متعددة، مما يسمح للمزارعين وطواقم الحصاد بالعمل تحت ضوء القمر الساطع لفترات طويلة.

لمشاهدة قمر الحصاد بكل مجده، توصي وكالة ناسا باستخدام مناظير ذات تكبير 7 أو أعلى. للحصول على تكبير أكبر، قد يكون من الضروري وجود حامل ثلاثي القوائم ثابت.

تحدث ظاهرة القمر العملاق، مثل قمر الحصاد، عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض القمري. يأتي قمر الحصاد ضمن 90% من نقطة الحضيض، مما أكسبه لقب القمر العملاق. مصطلح "القمر العملاق" صاغه المنجم ريتشارد نول في عام 1979 لوصف هذا المحاذاة الخاصة.

ويكمن جمال قمر الحصاد في الوهم البصري الذي يحدث عندما يكون القمر قريبا من الأفق. يبدو القمر أكبر وأكثر سطوعًا من الأقمار الأخرى بسبب ضوء القمر الذي يتسلل عبر جزيئات الغلاف الجوي للأرض. يؤدي تشتت الضوء الأزرق واختراق الضوء الأحمر إلى خلق الألوان البرتقالية والحمراء الساحرة التي تزين قمر الحصاد.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة هذا المشهد السماوي المذهل. يعد قمر الحصاد لعام 2023 بأن يكون مشهدًا رائعًا، حيث يجمع بين جاذبية القمر العملاق والبداية الرمزية للخريف وموسم الحصاد الذروة.

مصادر:

- ناسا

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