العلماء يكتشفون رؤى حول الطفرة القديمة في الحياة البحرية

لقد وجد العلماء في جامعة ولاية فلوريدا إجابات للغز طويل الأمد في تاريخ الأرض: لماذا شهدت الحياة البحرية طفرة كبيرة منذ ملايين السنين؟ وشهد العصر الأوردوفيشي، الذي حدث قبل حوالي 487 إلى 443 مليون سنة، زيادة ملحوظة في تنوع الأنواع البحرية، لكن الأسباب الكامنة وراء هذا الانفجار في الحياة ظلت غير واضحة. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها أستاذ الجيولوجيا المشارك في جامعة ولاية فلوريدا سيث يونغ وزميل ما بعد الدكتوراه أندرس ليندسكوج قد سلطت الضوء على هذا التحول البيئي القديم ودور الأكسجين فيه.

ولكشف هذا اللغز، قام الباحثون بتحليل عينات من الحجر الجيري من الدول الاسكندنافية الحديثة، ودراسة مستويات اليود والكالسيوم داخل الصخور كمؤشرات لمستويات الأكسجين القديمة في المحيطات. ومن خلال استخدام هذه الطريقة، تمكن الفريق من تتبع التغيرات في ظروف الأكسجين خلال العصر الأوردوفيشي. وكشفت النتائج عن زيادة تدريجية في مستويات الأكسجين داخل المحيطات خلال هذا الوقت، خاصة خلال المراحل المبكرة إلى المتوسطة. تم العثور على أعلى تركيزات الأكسجين في محيط إيابيتوس القديم بالقرب من خط الاستواء، وهو ما يتوافق مع الزيادات الكبيرة في التنوع البيولوجي والتغيرات في النظام البيئي.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على العلاقة المعقدة بين المناخ وتغيرات مستوى سطح البحر والأكسجين خلال العصر الأوردوفيشي. احتوت المناخات الباردة على كمية أكبر من الأكسجين المذاب في الماء، كما سمح انخفاض مستويات سطح البحر للمياه الضحلة بالتلامس مع الغلاف الجوي، مما أدى إلى زيادة توافر الأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع خطوط العرض الوسطى لقارة البلطيق القديمة شجع تيارات المحيط القوية ونشاط الرياح، مما زاد من تعزيز الأوكسجين.

وبينما يتعمق هذا البحث في تاريخ الأرض القديم، فإنه له آثار مهمة لفهم كيفية استجابة الحياة للتغيرات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ المستمر. ومن خلال دراسة الماضي، يستطيع العلماء التنبؤ بشكل أفضل بسلامة النظم البيئية البحرية في المستقبل ومواجهة التحديات البيئية المعاصرة. تؤكد النتائج أيضًا على الدور الحاسم لتوافر الأكسجين في النظم البيئية البحرية وحساسيته للتغيرات في المناخ.

في الختام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الازدهار القديم في الحياة البحرية خلال العصر الأوردوفيشي. إن فهم العوامل التي ساهمت في هذا الانفجار في التنوع البيولوجي يمكن أن يساعدنا في فهم كيفية تطور الحياة مع مرور الوقت وكيف يمكن أن تستجيب للتغيرات البيئية المستقبلية.

مصادر:

– “العلماء يكشفون سر ازدهار الحياة البحرية” – جامعة ولاية فلوريدا

– علوم الأرض الطبيعية