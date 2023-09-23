اكتشف الباحثون أن ذباب الفاكهة يتخذ قرارات بناءً على التوقعات

أكد الباحثون في مجمع أبحاث جانيليا التابع لمعهد HHMI نظرية حول كيفية اتخاذ ذباب الفاكهة قرارات بناءً على توقعاتهم حول احتمالية الحصول على مكافأة. اكتشف الفريق أن ذباب الفاكهة يمكنه إعطاء قيمة لبيئته بناءً على توقعاته واختيار الإجراءات وفقًا لذلك.

وهذا المفهوم، المعروف باسم المطابقة، هو سلوك شائع لوحظ في العديد من الأنواع، بما في ذلك البشر. في حالة ذباب الفاكهة، يستخدمون إشارات حسية مثل الروائح لتقييم جودة مصادر الغذاء المحتملة. وحدد الباحثون منطقة محددة في دماغ الذبابة، تسمى جسم الفطر، حيث تحدث تعديلات القيمة هذه. وهذا ما سمح لهم باختبار نظرية المطابقة على مستوى الدوائر العصبية.

تضمنت تجارب الفريق ساحة على شكل حرف Y حيث كان على ذبابة الفاكهة الاختيار بين رائحتين. وارتبطت كل رائحة باحتمالية مختلفة للحصول على مكافأة. ووجد الباحثون أن الذباب تعلم توقع المكافآت بنفس النسب المقدمة لهم وقاموا باختياراتهم وفقًا لذلك.

تسلط الدراسة الضوء على كيفية عمل عملية صنع القرار في الأدمغة الأبسط، ويمكن أن تساعد العلماء على فهم عمليات صنع القرار في الحيوانات الكبيرة، بما في ذلك البشر. إن فهم هذه العمليات مهم بشكل خاص في سياق أمراض مثل الإدمان، حيث تنحرف عملية صنع القرار.

بشكل عام، يسلط البحث الضوء على التفاعل بين التجربة والنظرية ويقدم تفسيرًا آليًا لكيفية تعلم الحيوانات واتخاذ الخيارات على أساس القيمة.

مصادر:

- مجمع أبحاث جانيليا التابع لـ HHMI