تغير المناخ مرتبط بزيادة الظواهر الجوية الشتوية القاسية

تشير دراسة جديدة نشرت في نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية إلى أن الأحداث المناخية الشتوية القاسية في أمريكا الشمالية وأوروبا قد تضاعفت في تواترها منذ الستينيات. وحددت الدراسة التعرجات العملاقة في التيار النفاث العالمي، والمعروفة بأنماط الموجة 1960، كسبب لنوبات طويلة من البرد الشديد والظروف الرطبة في هذه المناطق. غالبًا ما تتزامن أنماط الطقس هذه عبر القارتين، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

التيار النفاث هو نهر من الهواء سريع الحركة يدور حول نصف الكرة الشمالي من الشرق إلى الغرب. ويتدفق عادةً ضمن حدود مستقيمة نسبيًا، ويفصل الهواء القطبي البارد عن خطوط العرض الوسطى. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تتطور إلى تذبذبات كبيرة تعرف باسم موجات روسبي. ويعتقد بعض العلماء أن هذه التذبذبات قد تزايدت من حيث الحجم والتكرار بسبب الاحترار السريع في القطب الشمالي. ونتيجة لذلك، فإن التذبذبات تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام وتولد الرياح التي تكسر الحاجز بين الشمال والجنوب.

وتظهر الدراسة أنه عندما يحدث نمط الموجة الشتوية 4، فإن فرص البرودة الشديدة أو الرطوبة في قيعان الموجة تتضاعف ثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطور ظروف دافئة أو جافة بشكل غير طبيعي في القمم. وكانت هذه الأنماط مسؤولة عن أحداث الطقس الشتوي المدمرة في السنوات الأخيرة، مثل موجة البرد في فبراير 2021 التي أثرت على جزء كبير من أمريكا الشمالية، بما في ذلك تكساس، حيث أدى البرد القياسي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأضرار كبيرة.

لاحظ الباحثون أيضًا أن أنماط الموجة 4 هذه غالبًا ما تحدث في وقت واحد على جانبي المحيط الأطلسي، حيث تكون جنوب غرب أوروبا والدول الاسكندنافية الأكثر تضرراً. ويشير مؤلفو الدراسة إلى أنه قبل 50 عاما، كانت مثل هذه الموجات المتزامنة تحدث مرة واحدة فقط كل شتاء في المتوسط، لكنها تحدث الآن مرتين في السنة في المتوسط.

في حين أن الآليات الدقيقة وراء ظهور أنماط الموجة 4 تتطلب المزيد من البحث، تشير الدراسة إلى التغيرات الدورية في الظروف المحيطية فوق أجزاء من المحيط الهادئ كمحفز محتمل. إن فهم هذه الآليات يمكن أن يساعد العلماء على التنبؤ بشكل أفضل والاستعداد لأحداث الطقس الشتوية القاسية في المستقبل.

المصدر

– نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية

- جامعة كولومبيا

– مرصد لامونت دوهرتي للأرض

- جامعة أوبسالا