التلسكوب الكبير للغاية: كشف أسرار الكون

يجري حاليًا بناء التلسكوب الكبير للغاية (ELT) في صحراء أتاكاما في تشيلي، بهدف طموح يتمثل في إنشاء أكبر تلسكوب تم بناؤه على الإطلاق. بقطر مرآة أساسي يبلغ 39 مترًا - أصغر قليلاً من قوس النصر الشهير في باريس - وهيكل رئيسي يزن 3700 طن، يهدف ELT إلى إحداث ثورة في فهمنا للكون.

يوجد في قلب ELT جهاز تصوير متقدم يسمى MICADO (كاميرا تصوير بصرية متعددة التكيف للملاحظات العميقة). تم تطوير MICADO بواسطة مختبر أبحاث أجهزة الفضاء والفيزياء الفلكية (LESIA) التابع لمرصد باريس، وسيمكن ELT من التقاط صور مفصلة للمجرات البعيدة والنجوم الفردية، وحتى المساعدة في البحث عن الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي.

أحد التحديات التي تواجه عمليات الرصد الأرضية هو اضطراب الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى تدهور جودة الصور. للتعويض عن ذلك، يتضمن ELT نظامًا بصريًا متكيفًا. ويوضح يان كلينيت من LESIA أن هذا النظام يقيس تشوه الضوء باستخدام جهاز استشعار، ثم يستخدم البصريات التصحيحية - المرايا المزودة بمحركات - لتحسين جودة الصورة. ويحدد جهاز كمبيوتر قوي الأوامر التي سيتم إرسالها إلى المرايا، مما يضمن الأداء الأمثل.

سيوفر التكوين ذو الخمس مرايا لـ ELT لعلماء الفلك دقة ووضوحًا غير مسبوقين في ملاحظاتهم. بفضل حجمه الهائل وتقنيته المبتكرة، يعد ELT بإطلاق رؤى جديدة حول ألغاز الكون وتوسيع معرفتنا بالكون.

مصادر:

– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)

– مختبر أبحاث أجهزة الفضاء والفيزياء الفلكية (LESIA) التابع لمرصد باريس في مودون

التعاريف:

– كاميرا تصوير بصرية متعددة التكيف للمراقبة العميقة (MICADO): جهاز تصوير متقدم تم تطويره للتلسكوب الكبير للغاية

– الكواكب الخارجية: الكواكب الموجودة خارج نظامنا الشمسي

– البصريات التكيفية: تقنية تستخدم للتعويض عن الاضطرابات الجوية في عمليات الرصد الأرضية عن طريق قياس وتصحيح تشوه الضوء