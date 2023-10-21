تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد الكواكب القزمة في حزام كويبر

باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، قام علماء الفلك بمراقبة مهمة لثلاثة كواكب قزمة تقع في حزام كويبر. تمت دراسة الكواكب القزمة – Sedna، وGonggong، وQuaoar – باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من Webb (NIRSpec). وقد قدمت هذه الملاحظات نظرة ثاقبة لمداراتها وتكوينها، بما في ذلك وجود الهيدروكربونات الخفيفة والجزيئات العضوية المعقدة التي يعتقد أنها نتيجة التعرض للميثان.

حزام كويبر، وهي منطقة تقع على الحواف الخارجية لنظامنا الشمسي، مأهولة بالعديد من الأجسام الجليدية. أحدثت دراسة الأجسام الموجودة في حزام كويبر (KBOs)، والمعروفة أيضًا باسم الأجسام العابرة للنبتون (TNOs)، ثورة في فهمنا لتاريخ النظام الشمسي. ومن خلال دراسة تصرفات وخصائص أجسام حزام كايبر، اكتسب العلماء رؤى ثاقبة حول تيارات الجاذبية التي شكلت نظامنا الشمسي وكشفت النقاب عن تاريخ ديناميكي لهجرات الكواكب.

تشير ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي للكواكب القزمة في حزام كويبر إلى خطوة مهمة إلى الأمام في استكشافنا للنظام الشمسي الخارجي. وبقيادة البروفيسور جوشوا إيمري من جامعة شمال أريزونا، ألقى الفريق الدولي من علماء الفلك ضوءا جديدا على تكوين وسلوك هذه الأجسام البعيدة. توفر نتائج البحث، المفصلة في ورقة بحثية تمت مراجعتها للنشر من قبل مجلة إيكاروس، معلومات قيمة للدراسات الجارية حول حزام كويبر.

في حين أن معرفتنا بمنطقة ما وراء نبتون وحزام كويبر لا تزال محدودة، فقد ساهمت مهمات مثل Voyager 2 وNew Horizons في فهمنا. ومع ذلك، فقد ولّد إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي حماسًا هائلاً بين علماء الفلك. تتمتع قدرات التصوير بالأشعة تحت الحمراء بالقدرة على الكشف عن المزيد من الاكتشافات وتوفير فهم أعمق للنظام الشمسي الخارجي وأجرامه السماوية.

مصادر:

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: https://www.jwst.nasa.gov/

– حزام كويبر: علوم ناسا، “حزام كويبر”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

- الأجسام العابرة للنبتون (TNOs): استكشاف النظام الشمسي التابع لناسا، "الأجسام العابرة للنبتون (TNOs)": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ في الصميم/