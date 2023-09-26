دور البروتينات البكتيرية في تثبيت كلاثرات الميثان

تُحتجز جيجا طن من غازات الدفيئة تحت قاع البحر على شكل هيدرات الميثان، وهي عبارة عن أقفاص صغيرة من الجليد تحبس غاز الميثان وتمنعه ​​من التسرب إلى الغلاف الجوي. هذه التكوينات الجليدية لديها القدرة على التأثير على تغير المناخ، ويمكن أن تسبب أيضًا مشكلات أثناء الحفر البحري، مثل تجميد الأنابيب وانفجارها.

العملية البيولوجية وراء استقرار هيدرات الميثان لم تكن معروفة إلى حد كبير حتى الآن. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين من معهد جورجيا للتكنولوجيا الضوء على هذه الظاهرة. اكتشفوا فئة من البروتينات البكتيرية التي تلعب دورًا حاسمًا في تكوين واستقرار هيدرات الميثان.

وجد الفريق، بقيادة جنيفر جلاس وراكيل ليبرمان، أن هذه البروتينات البكتيرية الجديدة فعالة مثل المواد الكيميائية التجارية المستخدمة في الحفر ولكنها غير سامة وصديقة للبيئة وقابلة للتطوير. وسيكون لاكتشافهم آثار على البحث عن الحياة في النظام الشمسي، ويمكن أن يعزز سلامة نقل الغاز الطبيعي.

وللتعرف على هذه البروتينات، قام الباحثون بفحص عينة من الرواسب من قاع البحر قبالة ساحل ولاية أوريغون. وافترضوا أن الرواسب تحتوي على بروتينات تؤثر على نمو هيدرات الميثان، على غرار البروتينات المضادة للتجمد في الأسماك. وباستخدام تسلسل الحمض النووي والمعلوماتية الحيوية، تمكنوا من تحديد جينات البروتينات الموجودة في الرواسب.

ثم قام الفريق بإعادة إنشاء ظروف قاع البحر في المختبر لاختبار تأثيرات البروتينات على تكوين هيدرات الميثان. وقاموا ببناء غرفة ضغط لتقليد الضغط العالي ودرجة الحرارة المنخفضة لقاع البحر، ولاحظوا أن البروتينات المرتبطة بالكلاثرات تقلل من استهلاك الغاز وتزيد من درجة الحرارة التي تذوب فيها الكالثرات.

تسلط هذه الدراسة المتقدمة الضوء على أهمية فهم النظم البيولوجية الطبيعية للأرض وفوائد التعاون متعدد التخصصات. لا تؤدي هذه النتائج إلى تعزيز معرفتنا بمركبات الميثان فحسب، بل لها أيضًا تطبيقات عملية في مختلف الصناعات.

المصدر: PNAS Nexus (2023). دوى: 10.1093/pnasnexus/pgad268