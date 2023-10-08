الحوسبة الحيوية: حقيقة ذات آثار أخلاقية

إن الحوسبة الحيوية، التي كانت ذات يوم مجرد مفهوم يقتصر على الخيال العلمي، أصبحت الآن حقيقة واقعة. يقوم منشئو DishBrain، بالتعاون مع علماء الأخلاقيات الحيوية، بمعالجة الآثار الأخلاقية والفوائد الطبية المحتملة والمزايا البيئية لهذا المجال الناشئ. في مقالتهم المنشورة مؤخرًا في Biotechnology Advances، حدد الفريق إطارًا شاملاً للتطبيق المسؤول للحوسبة الحيوية.

يؤكد الدكتور بريت كاجان، كبير المسؤولين العلميين في شركة Cortical Lab الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية والمؤلف الرئيسي للمقال، على الحاجة إلى تقدم مستدام في الجمع بين الأنظمة العصبية البيولوجية وركائز السيليكون لإنتاج سلوك يشبه الذكاء. اكتسبت المجموعة التقدير لتطويرها لـ DishBrain، وهو عبارة عن مجموعة من 800,000 خلية دماغية حية في طبق تعلم العزف على لعبة بونج.

في تناوله للمسائل الفلسفية والأخلاقية، يؤكد البروفيسور جوليان سافوليسكو، رئيس قسم أوهيرو للأخلاقيات العملية في جامعة أكسفورد، على أهمية تحديد ما يعتبر "واعيًا" في سياق تكنولوجيا اليوم. لا يزال الوضع الأخلاقي للحواسيب الحيوية قضية معقدة، وتعتمد هذه الورقة على أعمال الفيلسوف المبكر جيريمي بينثام، الذي ركز على مسألة المعاناة في تحديد الوضع الأخلاقي.

تم أيضًا تسليط الضوء على إمكانات DishBrain في الأبحاث الطبية في المقالة. ومن خلال استخدام خطوط خلايا أكثر تنوعًا، يمكن للحوسبة الحيوية تسريع فهمنا لأمراض مثل الصرع والخرف، وتؤدي إلى تطوير أسرع وأفضل للأدوية. في الوقت الحالي، تعتمد الأبحاث الطبية بشكل كبير على خطوط الخلايا ذات السلالة الجينية الأوروبية، مما قد يحد من تحديد الآثار الجانبية المرتبطة بالوراثة.

جانب آخر مهم من الحوسبة الحيوية هو تأثيرها البيئي. بالمقارنة مع الحوسبة القائمة على السيليكون، والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن الذكاء البيولوجي، مثل DishBrain، أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. نظرًا لكون صناعة تكنولوجيا المعلومات مساهمًا كبيرًا في انبعاثات الكربون، فإن استكشاف أجهزة الكمبيوتر الحيوية يمثل سببًا بيئيًا مقنعًا للنظر في البدائل.

تعمل هذه المقالة كإطار انطلاق لضمان البحث المسؤول وتطبيق الحوسبة الحيوية. وقد تم تمويله من قبل مؤسسة ويلكوم ترست، والمجلس الوطني للبحوث الطبية التابع لوزارة الصحة السنغافورية، وحكومة ولاية فيكتوريا.

مصادر: التقدم في التكنولوجيا الحيوية