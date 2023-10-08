يتحدى العلماء النظريات التقليدية حول النجوم الزائفة وأقراص التراكم

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا يتحدى النظريات التقليدية حول النجوم الزائفة وأقراص التراكم الخاصة بها. الكوازارات هي أجسام شديدة السطوع في المجرات البعيدة، وتستمد طاقتها من ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مراكزها. وفقًا لنظرية القرص التراكمي القياسي، يتأثر توزيع الطاقة الطيفية للكوازار بسطوعه الجوهري. ومع ذلك، وجد باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن الأمر ليس كذلك.

أجرى البروفيسور المشارك Zhenyi Cai والبروفيسور Junxian Wang دراسة عن الأشعة فوق البنفسجية الضوئية إلى الشديدة المنبعثة من تراكم الثقوب السوداء فائقة الكتلة. واكتشفوا أن توزيع الطاقة الطيفية للكوازارات مستقل عن سطوعها الجوهري. وهذا يتحدى الفهم التقليدي ويشير إلى أن نظرية قرص التراكم القياسي قد لا تفسر بشكل كامل الظواهر المرصودة.

ووجد الباحثون أيضًا خروجًا كبيرًا عن تنبؤات نظرية القرص التراكمي الكلاسيكية في توزيع الطاقة الطيفية القصوى للأشعة فوق البنفسجية للكوازارات. يوفر هذا الاكتشاف دعمًا كبيرًا للنماذج التي تتضمن رياح قرصية متراكمة. يمكن أن تلعب هذه الرياح دورًا حاسمًا في تشكيل خصائص الكوازارات وأقراصها المتراكمة.

الدراسة لها آثار أوسع على فهمنا لفيزياء تراكم الثقب الأسود الهائل والظواهر ذات الصلة. يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على نمو كتلة الثقب الأسود، وإعادة التأين الكوني، وأصل المناطق ذات الخطوط العريضة، وانقراض الغبار فوق البنفسجي الشديد، والمزيد.

ومن المتوقع أن توفر مشاريع الأقمار الصناعية المستقبلية ذات قدرات الكشف عن الأشعة فوق البنفسجية، مثل تلسكوب محطة الفضاء الصينية، مزيدًا من الأفكار حول الخصائص الفيزيائية للكوازارات والأجرام السماوية المماثلة.

المصدر

"متوسط ​​عالمي لتوزيع الطاقة الطيفية للكوازارات من الأشعة الضوئية إلى الأشعة فوق البنفسجية القصوى" بقلم تشن يي كاي وجون شيان وانغ، علم الفلك الطبيعي.