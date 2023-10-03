طيف إدمان الإنترنت: فهم وتصنيف إدمان الإنترنت

تهدف دراسة حديثة أجريت في جامعة ساري إلى معالجة القلق المتزايد بشأن إدمان الإنترنت من خلال تقديم مفهوم طيف الإدمان على الإنترنت. الغرض من هذا الطيف هو تصنيف وتوضيح المستويات المختلفة لإدمان الإنترنت، ومساعدة الأفراد في التعرف على موقعهم في هذا الطيف.

شملت الدراسة 796 مشاركًا وحددت خمس مجموعات متميزة من مستخدمي الإنترنت. تم تصنيف المجموعة الأولى، المكونة من 14.86% من المشاركين، على أنها "مستخدمون عاديون". يستخدم هؤلاء الأفراد الإنترنت لمهام محددة ولا يقضون سوى فترة قصيرة من الوقت على الإنترنت. عادةً ما يكونون أكبر سنًا، حوالي 33 عامًا، وأقل اهتمامًا بالتطبيقات الجديدة.

المجموعة الثانية، والتي تمثل 22.86% من المشاركين، تكونت من "المستخدمين الأوليين". يقضي هؤلاء الأفراد أحيانًا وقتًا أطول عبر الإنترنت مما كان مخططًا له في الأصل. وفي حين أنهم قد ينسون بعض الأعمال المنزلية، إلا أنهم لا يعتبرون أنفسهم مدمنين. يبلغ عمر هذه المجموعة عادةً حوالي 26 عامًا وتظهر اهتمامًا بالتطبيقات الجديدة.

المجموعة الثالثة، "المجربون"، شكلت 21.98% من المشاركين وتشعر بعدم الارتياح عندما تكون غير متصلة بالإنترنت. يشعرون عمومًا بالتحسن عندما يكونون متصلين بالإنترنت ويستمتعون بتجربة تطبيقات جديدة. وتندرج هذه الفئة ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 24 سنة.

أما المجموعة الرابعة، وهي "المدمنين في حالة الإنكار"، فقد شكلت 17.96% من المشاركين. يُظهر هؤلاء المستخدمون سلوكيات إدمانية عبر الإنترنت، مثل تكوين صداقات عبر الإنترنت وإهمال مسؤوليات الحياة الواقعية. ومع ذلك، فإنهم ينكرون إدمانهم ويظهرون الثقة في استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول.

المجموعة الأخيرة، "المدمنين"، تضم 22.36% من المشاركين الذين يعترفون صراحة بإدمانهم للإنترنت ويدركون تأثيره السلبي على حياتهم. إنهم واثقون من استخدامهم للتطبيقات الجديدة ويقضون وقتًا أطول بكثير عبر الإنترنت مقارنة بالمستخدمين العاديين.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة لم تجد أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وسلوك الإنترنت. وكشفت أيضًا أن زيادة إدمان الإنترنت يرتبط بزيادة الثقة في استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول وتجربة التطبيقات الجديدة.

علاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التجارب العاطفية للأفراد أثناء استخدام التطبيق يمكن أن تتنبأ بمدى تفاعلهم المستقبلي مع الواقع المعزز. ومع ذلك، بالنسبة للأفراد المدمنين على الإنترنت، فإن الأنشطة المحددة التي ينخرطون فيها، سواء على مواقع الويب أو الألعاب، تصبح أقل تأثيرًا.

وأكدت الدكتورة بريجيت ستانجل، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، على أهمية تقديم الدعم للأفراد في المراحل المختلفة من إدمان الإنترنت. تشير هذه الرؤية إلى الحاجة إلى الخدمات الرقمية وتطبيقات الواقع المعزز التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين في العالم الرقمي اليوم.

يقدم نطاق إدمان الإنترنت الذي تم تقديمه في هذه الدراسة رؤى قيمة حول التجارب المتنوعة التي يمر بها الأشخاص مع إدمان الإنترنت. إن التعرف على موقع الشخص في هذا الطيف يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق استخدام أكثر صحة وتوازنًا للإنترنت.

المصدر

– ستانجل، ب.، كاستنر، م، وآخرون. "استمرارية إدمان الإنترنت وتأثيرها المعتدل على تجارب تطبيقات الواقع المعزز: المواطنون الرقميون مقابل المستخدمين الأكبر سناً." مجلة السفر والتسويق السياحي. دوى: 10.1080/10548408.2023.2199776.