الكشف عن العظام المغناطيسية لسديم يد النجم النابض

في اكتشاف رائد، اكتشف العلماء باستخدام تلسكوبات الأشعة السينية التابعة لوكالة ناسا "العظام" المغناطيسية لهيكل على شكل يد في الفضاء، مما يلقي ضوءًا جديدًا على سلوك النجوم المنهارة والمجالات المغناطيسية القوية المحيطة بها. يقدم هذا الاكتشاف الرائع رؤى عميقة حول تحول النجم المحتضر وتشكيل سديم رياح النجم النابض.

تبدأ القصة منذ حوالي 1,500 عام، عندما استنفد نجم ضخم في مجرتنا وقوده النووي وتعرض لانهيار كارثي، مما أدى إلى تكوين نجم نيوتروني. توفر هذه النجوم النيوترونية الدوارة، المعروفة باسم النجوم النابضة، فرصة فريدة للعلماء لدراسة الفيزياء المتطرفة في ظروف لا يمكن تكرارها على الأرض.

تتمتع النجوم النابضة الشابة بالقدرة على إنشاء نفاثات قوية من المادة والمادة المضادة، تُدفع بعيدًا عن أقطابها، مصحوبة برياح شديدة. تؤدي هذه الظواهر إلى ظهور ما يسمى "سديم رياح النجم النابض"، والذي يمكن أن يتخذ أشكالًا غير عادية. يُظهر أحد هذه السدم، المعروف باسم MSH 15-52، تشابهًا مذهلاً مع يد الإنسان.

من خلال الجمع بين البيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، تمكن الباحثون من رسم خريطة لبنية المجال المغناطيسي المعقدة داخل MSH 15-52. أصبح هذا الإنجاز ممكنًا بفضل تلسكوب IXPE، الذي رصد السديم لمدة 17 يومًا غير مسبوقة، مما يوفر رؤى تفصيلية عن مجاله المغناطيسي.

تكشف الملاحظات أن المجال المغناطيسي في مناطق السديم المرتبط بتوليد الجسيمات عالية الطاقة مضطرب ومعقد للغاية. ومع ذلك، أثناء عبور هذه الجسيمات عبر السديم، تستقيم خطوط المجال المغناطيسي وتصبح أكثر انتظامًا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستقطاب.

ويشير المستوى العالي من الاستقطاب إلى أن المجال المغناطيسي في هذه المناطق مستقيم وموحد بشكل ملحوظ، مما يشير إلى اضطراب منخفض. يشير هذا الاكتشاف إلى أن الجسيمات الموجودة داخل السديم تتلقى دفعة من الطاقة في المناطق المضطربة بالقرب من النجم النابض، وبالتالي تتدفق نحو المناطق التي يكون فيها المجال المغناطيسي أكثر تنظيمًا.

لا يؤدي هذا البحث الرائد إلى تعميق فهمنا لسديم الرياح النابضة فحسب، بل يعرض أيضًا القوة التحويلية لتلسكوبات الأشعة السينية في كشف أسرار الكون. ومن خلال فحص "العظام" المغناطيسية للنجم MSH 15-52، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول سلوك النجوم النابضة، مما يسلط الضوء على العمليات الأساسية التي تشكل عالمنا.

أسئلة وأجوبة

ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

سديم رياح النجم النابض هو سديم تم إنشاؤه بواسطة نجم نابض، وهو نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية. يمكن للنجوم النابضة الشابة أن تنتج نفاثات من المادة والمادة المضادة تتحرك بعيدًا عن أقطابها، وتشكل رياحًا تتفاعل مع المواد المحيطة بها، مما يؤدي إلى تكوين سديم.

كيف تعمل تلسكوبات الأشعة السينية؟

تستخدم تلسكوبات الأشعة السينية، مثل Chandra و IXPE التابعين لناسا، أجهزة كشف متخصصة لالتقاط الأشعة السينية عالية الطاقة المنبعثة من الأجرام السماوية. يمكن لهذه التلسكوبات أن تكشف عن معلومات مهمة حول سلوك المادة في الظروف القاسية، مما يوفر نظرة ثاقبة للعمليات التي تحدث في الكون.

ما سبب أهمية اكتشاف المجال المغناطيسي داخل MSH 15-52؟

من خلال رسم خريطة للمجال المغناطيسي داخل MSH 15-52، يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل ديناميكيات سديم الرياح النابضة ودور المجالات المغناطيسية في تشكيل هذه الهياكل. توفر الملاحظات رؤى قيمة حول سلوك الجسيمات عالية الطاقة والتفاعل المعقد بين المجالات المغناطيسية والمادة في البيئات القاسية.

(المصدر: ناسا)