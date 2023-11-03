المسرات السماوية الجديدة التي نتطلع إليها في نوفمبر 2023

من المقرر أن يكون شهر نوفمبر شهرًا مثيرًا لمراقبي النجوم ومحبي العجائب السماوية. وستتمتع شبه القارة الهندية، على وجه الخصوص، بعرض مذهل للنجوم والأحداث الفلكية. سواء كنت عالم فلك هاوٍ أو تستمتع ببساطة بالتأمل في جمال السماء ليلاً، فإليك بعض الأحداث القادمة التي لن ترغب في تفويتها.

1. معارضة كوكب المشتري - 2-3 نوفمبر: شاهد أكبر كوكب في نظامنا الشمسي في أشد سطوعه مع وصول كوكب المشتري إلى المعارضة. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون كوكب المشتري مقابلا للأرض مباشرة، مما يجعله مرئيا طوال الليل. تأكد من التقاط هذا المنظر المثير للإعجاب قبل شروق الشمس.

2. زخة شهب توريدات الجنوب - 5-6 نوفمبر: استعد لوابل من الشهب مع وصول توريدات الجنوب إلى ذروتها. ومع إمكانية إنتاج ما يصل إلى خمسة نيازك في الساعة، يعد هذا الحدث بأن يكون مشهدًا ساحرًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ في مشاهدته.

3. اقتران القمر والزهرة - نوفمبر: انظر إلى الأفق الشرقي عند الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لتشهد اقتران القمر والزهرة. عندما يمر القمر أمام كوكب الزهرة، سيتم حجب سطوعه مؤقتًا، مما يخلق لحظة سماوية فريدة من نوعها.

4. زخة شهب توريدس الشمالية - 11-13 نوفمبر: استعد لتنبهر بعرض مذهل حيث يملأ زخة شهب توريدس الشمالية سماء الليل. أفضل وقت لالتقاط هذا المشهد هو حوالي منتصف الليل، عندما تقل إضاءة القمر، مما يسمح بظروف المشاهدة المثالية.

5. زخة شهب ليونيدات - 18 نوفمبر: حدد التقويم الخاص بك لذروة زخة شهب ليونيدز في 18 نوفمبر. تحت سماء خالية من القمر، قد تتمكن من مشاهدة ما يصل إلى 15 نيزكًا في الساعة خلال الساعات المتأخرة من يوم 17 نوفمبر و الساعات الأولى من يوم 18 نوفمبر.

6. اكتمال قمر القندس - 27 نوفمبر: مع اقتراب الشهر من نهايته، تأكد من ترقب اكتمال قمر القندس في 27 نوفمبر. ومع ذروة الإضاءة عند الساعة 4:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيكون هذا العرض المشع طريقة ساحرة لرؤية القمر المكتمل - XNUMX نوفمبر. نهاية الشهر.

لذلك، أحضر منظارك أو تلسكوبك واستعد لمغامرة سماوية في نوفمبر 2023. لا تفوت هذه الأحداث الفلكية الآسرة التي ستجعلك في حالة من الرهبة من عجائب الكون الشاسعة.

أسئلة وأجوبة

– ما هي المعارضة؟

المعارضة هي مصطلح يستخدم في علم الفلك لوصف محاذاة كوكب، مثل كوكب المشتري، مقابل الأرض مباشرة كما يُرى من الشمس. يسمح هذا الوضع بالرؤية والسطوع الأمثل.

- ما هو الدش النيزكي؟

ويحدث هطول الشهب عندما تمر الأرض عبر بقايا مذنب أو كويكب، مما يؤدي إلى زيادة عدد الشهب التي تدخل غلافنا الجوي. تظهر هذه الشهب على شكل خطوط من الضوء عبر سماء الليل.

- ما هو اقتران القمر والزهرة؟

يحدث الاقتران عندما يظهر جسمان سماويان بالقرب من بعضهما البعض في سماء الليل. في هذه الحالة، سوف يصطف القمر والزهرة، مما يخلق عرضًا مرئيًا مذهلاً.

- ما سبب أهمية قمر القندس المكتمل؟

قمر القندس هو الاسم الذي يطلق على اكتمال القمر في شهر نوفمبر. تقليديا، يشير هذا القمر إلى الوقت المناسب لوضع أفخاخ القندس قبل أن تتجمد المياه، ومن هنا جاء الاسم. إنه أحد الأسماء الفريدة العديدة التي تُطلق على اكتمال القمر على مدار العام.